¿Cuál será el destino de Nairo, si se confirma que se va del Movistar?

La noticia cayó como un balde de agua fría: Nairo Quintana se iría del Movistar en 2019. La información salió desde la prensa colombiana (Diego Rueda, Caracol Noticias) y en Europa se hicieron eco, sin ninguna postura oficial que saliera a desmentirlo.

El ciclista colombiano no se encuentra a gusto con la planificación de la temporada por parte del equipo español, que lo hizo correr Giro de Italia antes del Tour de Francia, lo que resignó sus posibilidades en la competencia gala. De hecho, el propio padre de Nairo criticó la decisión.

“Los colombianos estamos protestando porque nos están quemando a Nairo. Él no debió correr el Giro si iba a ir al Tour. Una cuestión de falta de organización de Movistar. Parece que estuvieran aprendiendo porque esa no es la manera de correr un Tour, llevaron a los ciclistas como a un entrenamiento, parece que a Eusebio (Unzué) se le ha olvidado después de todo”, Luis Quintana.

Ese sería uno de los motivos angulares para que Quintana analice otras ofertas una vez culmine su contrato con Movistar, al fin del año 2018. ¿Quién no quisiera a Nairo en su equipo? Aunque todos quisieran a un ciclista como él en sus filas, algunos tienen a capos en sus equipos, lo que le cerraría la puerta para estas escuadras.

El principal equipo que le diría que “no” a Nairo Quintana es al que siempre ha querido vencer, el Team SKY. Aunque el tiempo de Christopher Froome en el ciclismo profesional está llegando al ocaso, otros pedalistas vienen detrás de él pidiendo pista, en el seno del equipo británico.

Geraint Thomas (31 años) y Mikel Landa (27) son los llamados a ser los herederos del ‘keniata blanco’. En todo caso, no se puede descartar a Sergio Luis Henao (29), quien como gregario es uno de los mejores del mundo, pero que tiene las condiciones para ser uno de los capos. El polaco Michal Kwiatkowski (27) es otro as en el mazo.

Otra de las puertas que tiene cerradas Nairo (a priori), son las del equipo Ag2r-La Mondiale. El conjunto de origen francés es el único que le ha podido hacer daño al SKY en el presente Tour de Francia, en parte por el trabajo de Romain Bardet (26).

Este joven es uno de los mejores proyectos del ciclismo mundial y ya sabe lo que es vencer al colombiano, algo que consiguió en el Tour 2016, donde le arrebató el segundo lugar del podio. Pierre-Roger Latour (23) es otra de esas promesas galas que el Ag2R quiere impulsar.

En el equipo Astana tampoco tendría espacio. La cuota de ciclistas Premium está cubierta con Fabio Aru (27), principal rival de Froome hoy por hoy; y con el dané Jakob Fuglsang (32), que aunque demoró en demostrar lo bueno que se hablaba de él, esta temporada sí que lo ha hecho.

Para el futuro, el Astana apuesta por el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, que a sus 23 años se ha convertido en una de las máximas promesas para los años venideros.

Entonces, ¿a dónde irá a parar Nairo Quintana? Son pocas las opciones pero las hay. Una de las más potables es el equipo de origen luxemburgués, Trek-Segafredo. Que en este momento tiene como ciclista insignia al español Alberto Contador.

Los 34 años del ‘Chaval de Pinto’ no han sido en vano y últimamente no se ha podido destacar en ninguna de las grandes del ciclismo. Detrás de él en la escuadra se encuentran el holandés Bauke Mollema (30) y el belga Jasper Stuyven (25), pero no son ciclistas a los cuales se le tenga mucha fe.

Otra alternativa con mucha fuerza puede ser el equipo oriundo de Bahréin, el Mérida Pro Cycling. Los árabes están invirtiendo mucho dinero en impulsar a esta escuadra, aunque le faltan los nombres de relevancia, salvo el italiano Vincenzo Nibali (32), a quien también se le está apagando la llama lentamente.

El equipo de Bahréin se creó en 2017 y dinero les sobra, lo que le haría llegar sin ningún esfuerzo a las pretensiones salariales de Nairo Quintana, uno de los mejores pagos del Movistar en este momento.

El equipo Cannondale, donde ahora está Rigoberto Urán; el Orica-Scott, con Esteban Chaves; y el Quick-Step-Floors, donde compite Fernando Gaviria, son otras de las alternativas de Nairo Quintana, aunque no tendrían el presupuesto para contratar a un corredor de clase mundial, que hoy ocupa el número tres del ranking mundial.

Nairo comenzó a pensar en la próxima temporada, asumiendo que en la presente no se cumplieron los objetivos trazados. En el dolor, el ciclista boyacense deshoja la margarita y analiza opciones, porque parece que en el Team Movistar no seguirá.