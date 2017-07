Jaguares vs Junior: la piedra en el zapato de los rojiblancos

La segunda jornada de la Liga Águila se pone en marcha y aunque está muy temprano, algunos equipos están obligados a ganar, si no quieren provocar una crisis. Es el caso de los equipos paisas, Independiente Medellín y Atlético Nacional, quienes no cosecharon buenos resultados en la primera fecha y quieren revertir la mala imagen. (El link de Jaguares vs Junior de Barranquilla EN VIVO ONLINE lo consigue más abajo)

Por su parte, Millonarios y Santa Fe protagonizarán el derbi bogotano, con dos equipos que vienen en alza y prometen un partidazo. El clásico del domingo enfrentará a dos escuelas parecidas del sur de continente, muy ofensivas y amantes del buen juego.

En el norte del país se vivirá el clásico costeño (aunque la Dimayor no lo reconozca como tal), entre el ‘súper’ Junior de Barranquilla, que visitará al humilde Jaguares en Montería, con el ánimo de cobrarse revancha del torneo anterior.

Los equipos de Cali intentarán seguir con sus buenos resultados, cuando enfrenten a los conjuntos del Tolima Grande. América será anfitrión del vinotinto y oro, mientras que el club azucarero será visitante del Atlético Huila.

Junior viaja con sus estrellas a Montería, ante el complicado Jaguares

Otro desafío para el equipo de moda en Colombia. Luego del auspicioso debut del club barranquillero como local ante Equidad, ahora es turno de visitar a un rival que más que familiar, se transformó en una piedra en el zapato para los tiburones en el 2017.

De hecho, por liga hace un año que Junior no le gana a su hermano menor, cosechando un empate sin goles y una derrota.

El conjunto de Huberth Boder también juega sus cartas en el Municipal de Jaraguay, para tratar de zafar del descenso, tabla en la que hoy está en el fondo, solo por delante de Tigres. Los monterianos vienen de sacar un buen punto en Ibagué.

Jaguares vs Junior de Barranquilla EN VIVO ONLINE

Día: 16 de julio

Hora: 3:15pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)