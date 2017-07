La UCI da marcha atrás y le quita la sanción a Rigoberto Urán en el Tour

Esta madrugada en Colombia fue de buenas noticias para nuestros escarabajos. La Unión Ciclística Internacional decidió dar marcha atrás y quitarle la sanción de 20 segundos a Rigoberto Urán que le había impuesto después de su segundo puesto en la etapa 12 del Tour de Francia.

El equipo de Rigo, el Cannondale, publicó un video en el que se puede ver a Bardet Romain tomando agua tal como lo hizo el colombiano, lo que llevó a que la UCI levantara la sanción.

Urán, con la sanción, estaba a 55 segundos del líder, pero ahora está a 35 segundos y con muchas posibilidades de pelear el podio del Tour.

UCI reverses time penalties for Uran and Bennett – Updated with statement from UCI #TDF2017 | https://t.co/RkArIhNZp0 pic.twitter.com/b6M5YzRyiv

— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) July 14, 2017