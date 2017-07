La tercera etapa del Tour de Francia 2003 fue una contrarreloj por equipos. El ganador fue el US Postal, el equipo del gran favorito Lance Armstrong, pero el líder no fue el texano: fue Víctor Hugo Peña, corredor nacido en Piedecuesta (Santander) que tuvo mejor desempeño en el prólogo. Durante tres días, Peña tuvo la camiseta de líder del Tour, la única oportunidad hasta el momento en la que un colombiano se ha vestido de amarillo.

¿Qué es lo que más recuerda Víctor Hugo Peña de haber portado la camiseta amarilla?

Lo único que recuerdo es que esos tres días me coronaron como el rey del ciclismo, porque para la afición francesa solo hay tres ciclistas: el mejor francés del momento, en campeón precedente, y el líder actual. En esos días escuchaba en las vías que apoyaban primero a Richard Virenque, el mejor francés de entonces, y mi nombre.

Había un empresario que decía que si llegaba a triunfar en Europa, y sobre todo en Francia, mi nombre iba a ser muy vitoreado por el gran escritor francés, Víctor Hugo. Así que escuchaba pro todos lados ese “Víctor Igo” en francés, y eso me causó tener un aprecio especial por toda la afición del ciclismo y la afición francesa.

¿Cómo ve el desempeño de los ciclistas colombianos en el Tour de 2017?

Muy bien. A mí me parece que siguen dejando el ciclismo nacional a la altura. Yo lo disfruto: no los juzgo ni los critico, porque sé lo difícil que es. Yo me divierto viéndolos en carrera y me hace sentir, obviamente, muy importante el ser compatriota de ellos.

Hay algunos colombianos que critican el desempeño de Nairo Quintana, por haber corrido el Giro y porque no ha tenido suficiente recuperación. Usted, que corrió el Giro, ¿cree que puede haber ese problema?

No saben de ciclismo los que dicen eso. Es muy difícil explicarlo, pero yo creo que uno debe disfrutar como aficionado del espectáculo que Nairo y todos los ciclistas brindan. Pero repito: juzgar o criticar, es de personas que no saben de ciclismo. Es como si nosotros nos atreviéramos a juzgar a los jugadores de hockey sobre hielo.

¿Cómo analiza las opciones de Rigoberto Urán? ¿Ve viable que llegue al podio con el recorrido que le falta?

Todo es posible en el ciclismo. El podio final no tiene nombres, se van a ir escribiendo con lo que pase en las próximas semanas. Rigo puede estar, y Nairo todavía tiene opciones estar con ellos. Christopher Froome puede que no esté. Todo es posible: vea las caídas de (Robert) Gesink y Richie Porte el pasado domingo. Eso nadie lo tenía en cuenta. Yo creo que nosotros estamos para disfrutar un espectáculo que nos están brindando, y todo lo demás que digamos sobra.

Usted hizo parte del Team Colombia, el último equipo colombiano que corrió en una gran vuelta. El Manzana Postobón correrá en la Vuelta a España. ¿Cómo ve este nuevo experimento?

Es un equipo que tiene un gran patrocinador y unos grandes corredores, pero todavía está en el proceso de convertirse en un referente mundial. Ojalá, para el ciclismo colombiano, tengan un buen desempeño en la Vuelta. Pero el camino es largo para ellos. Podría decir que se saltaron una parte del proceso, pero les deseo el mayor de los éxitos, y ojalá tengan un gran éxito por el bien del ciclismo colombiano.

¿Ve viable que esta sea la semilla para un equipo colombiano en el ProTour, como lo fueron el Café de Colombia y el Ryalcao Postobón en los 80?

Eso esperamos, y ese es mi sueño. Al menos ese sería el paso a seguir, después de tener a corredores como Nairo, Chaves, Rigo… Lo siguiente sería tener 45 corredores colombianos en una gran vuelta, como ocurrió en la Vuelta a España 1990; ganando la Vuelta con un corredor de equipo colombiano, y ganando por equipos como el Ryalcao en el 87.

¿Qué falta para ese tipo de logros?

Inversión, dinero de empresa privada. Eso es lo difícil, tratar de convencer a la empresa privada de que este sueño vale la pena.

El Tour llega a Colombia

Víctor Hugo Peña hace parte de la organización de L’Etape du Tour de France, una prueba ciclística amateur que se correrá en Medellín el próximo 13 de agosto. El recorrido de 140 kilómetros hará que los colombianos puedan sentir muchas de las situaciones que se viven en el pelotón del Tour.

Con el apoyo de ASO, la empresa que organiza el Tour de Francia y la Vuelta a España, L’Etape recorrerá una dura travesía de Medellín al alto fuera de categoría de Matasanos. Luego avanzará por las montañas del norte de Antioquia en los municipios de Don Matías y San Pedro, hasta llegar al Alto del Voladero, donde regresará a Medellín.

Víctor Hugo Peña será uno de los principales atractivos de la prueba, junto con Carlos Sastre, ganador del Tour 2008. En diálogo con PUBLIMETRO, Peña dijo que es posible que también participe Chris Froome, u otro ciclista de talla mundial, junto con los aficionados colombianos.