Queridos madridistas solo me embarga la gratitud por todos los buenos momentos que pase, fueron tres años maravillosos, me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta , la cual siempre vestí con mucho orgullo, solo me resta decir gracias por todo el cariño, me llevó conmigo las mejores experiencias, gracias por todo! éxitos siempre. James10

