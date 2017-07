¡A cinco rounds! Chilavert desafió a un combate a un viejo enemigo, ¿aceptará?

José Luis Chilavert no tiene pelos en la lengua. El excelso exportero de Paraguay en los años 90 y 2000, no solo fue reconocido por sus grandes atajadas y sus goles de tiro libre, sino por su irascible temperamento y sus enfrentamientos dentro y fuera de la cancha.

Para no ir más lejos, el guaraní se peleó en un partido eliminatorio entre Colombia y Paraguay, con Faustino Asprilla y Víctor Aristizabal. Su mal genio no se quedó en las canchas, sino que ahora no se arruga y se enfrenta a la FIFA, la CONMEBOL, Diego Maradona y todo el que se le atraviese.

Sin embargo, su mayor rival dentro y fuera de la cancha siempre fue un argentino tan temperamental como él: Óscar Ruggeri. El defensor campeón del mundo con la albiceleste en 2014 sostiene una rivalidad con Chilavert, que se originó a mediado de los 90 en un partido entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield.

El zaguero intentó acabar con la carrera del portero, cuando intentó darle una patada que lo fracturara, pero el paraguayo se avivó y pudo correrse a tiempo. Lejos de arrepentimiento, Ruggeri dijo en FOX Sports que lo que quiso fue quebrarle las dos rodillas y que para nada se arrepiente de ello.

Ante la declaración, Chilavert hizo una invitación para acabar con el enfrentamiento de más de dos década. El guaraní dijo al Diario Popular de Argentina que desafía a Ruggeri a subirse al ring y combatir por cinco rounds, aunque no especifica si será boxeo o pelea callejera.

“Es muy fácil hacerse el guapo en televisión. Hagamos un desafío, armemos un ring en Vélez o en Boca, y peleamos a cinco rounds, a ver quién queda de pie. Que todo el mundo pague 10.000 pesos la entrada y la recaudación se la damos al ganador. Ah, y no vale correr en el ring. Si es tan guapo, lo veremos ahí”.

Falta saber qué responderá Ruggeri en los próximos días, seguramente en el programa ’90 Minutos’, de FOX Sports. ¿Y si ponen de árbitro al ‘Tino’ Asprilla?