James Rodríguez está en Madrid y su destino tendría un cambio de último momento

El Real Madrid inició este lunes la pretemporada con los reconocimientos médicos, en los que estuvieron presentes Álvaro Morata y James Rodríguez, ambos pendientes de su futuro.

Tanto Morata como James no fallaron al pistoletazo de salida del verano madridista. Parece que el delantero español y el centrocampista colombiano tienen muchas opciones de no jugar en el Real Madrid la próxima temporada y no han podido encontrar equipo antes de su regreso de las vacaciones.

Bayern Múnich sería su destino

Según Javier Hernández Bonnet, el destino del capitán de ‘la Tricolor’ ha dado un cambio muy grande y aunque se pensaba que se iba a Inglaterra o se quedaba en España, un viejo conocido lo querría en su plantel para reforzarlo en este mercado de fichajes que cada vez tiene menos certezas y muchos rumores.

Las palabras que se escucharon en la transmisión radial fueron las siguientes:

“A las 2 de la tarde llamó James Rodríguez para reportarse en el Real Madrid, pero no se queda en Real Madrid, está lejos de Real Madrid. Surgió en las últimas horas un nuevo llamado del Bayern München, Ancelotti (Carlo) lo quiere en el equipo alemán, en el equipo ‘teutón’… Les cuento que esto ha tomado un viraje, está más cerca que del Paris Saint-Germain, del equipo Bayern München”

Según Hernández Bonnet, quien dice que no ha visto jugar a Dani Ceballos pero que tiene buena elaboración de juego, dice que la llegada de Ceballos llevaría a James a salir del club porque entra a competir en la posición que ya tiene varios jugadores en lista.

“La noticia, a esta hora, es que James está volando directo a Madrid, pero podría ser simplemente para hacer una escala y en las próximas horas se estaría materializando la oferta oficial del Bayern München”