¡Cope-tres! Jonathan Copete marcó hat-trick en Brasil, al Sao Paulo

Jonathan Copete hizo tres goles. No se sorprenda, es cierto que el extremo colombiano no es un goleador de pura cepa, pero hoy tuvo su día soñado, nada más y nada menos que en el clásico entre Santos y Sao Paulo. (Los videos de los Goles de Jonathan Copete en Santos vs Sao Paulo los encuentra más abajo)

El jugador, que pasó por Santa Fe y Nacional en el fútbol colombiano, pretende convencer al entrenador Dorival Junior, de que puede ser titular en el club de Vila Belmiro, y que mejor que con goles.

El primero fue de derecha, tras un flojo rebote del arquero del Sao Paulo, Renán. Sutilmente, el colombiano empujó el balón al minuto 44 para marcharse al entretiempo con ventaja de un gol.

Gol do carrasco copete contra o São Paulo Santos 1×0 bambi pic.twitter.com/kq98uKZPP0 — Santastico Resenha (@grupo_santastic) July 9, 2017

En la etapa complementaria cayó el segundo al minuto 54. Esta vez, fue de cabeza tras un centro desde la derecha de Thiago Ribeiro.

Matador de Bambi segundo gol do copete Santos 2×0 pic.twitter.com/5GUa3dIvvZ — Santastico Resenha (@grupo_santastic) July 9, 2017

Para completar el hat-trick original faltaba el gol de zurda. Y llegó. Al minuto 67, Leandro Donizete inventó una gran jugada y centró el balón, encontrando un zurdazo de Copete para el 3-0.

Copete sempre ele carrasco Santos 3×0 e com direito a música no fantástico kkk chupa bambi pic.twitter.com/nSCP29o47A — Santastico Resenha (@grupo_santastic) July 9, 2017

Luego, Sao Paulo descontó en dos oportunidades con goles de Shaylon y Robert Arboleda, pero no le alcanzó para dañar la noche soñada de Jonathan Copete. Pékerman está anotando.