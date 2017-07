Everton desestima el fichaje de Duván Zapata, por muy caro

Duván Zapata tiene mercado, luego de la gran temporada que firmó en el Udinese. El delantero colombiano regresó a Napoli, tras la finalización de su préstamo con el equipo del norte de Italia. Sin embargo, vaya paradoja que el equipo dueño de su ficha no quiere contar con él, por lo que lo pone en vitrina. (Más sobre los Fichajes de los colombianos en Europa lo encuentra en ComuTricolor)

Ante eso, varios clubes se han interesado por el delantero que ha sido citado por José Pékerman para la Selección. Uno de esos es el Everton de Inglaterra, el equipo que más millones ha gastado en el mercado de pases europeos.

No obstante, aunque parece que les sobra dinero, los británicos no pretenden gastar de más y consideran excesivo los 25 millones de euros que está exigiendo el club italiano. Según SKY Italia, la respuesta del Everton al Napoli es la de bajarse de la puja por Zapata, ya que antes de gastar ese monto, prefieren ofrecer 20 millones de libras esterlinas al Arsenal, para adquirir al francés Olivier Giroud.

Napoli no ha realizado una contraoferta y se desconoce cuáles son los otros clubes interesados en el goleador. Lo que sí es seguro es que el exjugador de Udinese no seguirá en el club celeste ya que no cuenta para Maurizio Sarri.