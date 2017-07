Murió la fisioterapeuta de Esteban Chaves en accidente en el Tolima

La Fundación Esteban Chaves lamenta la partida de nuestra amiga Diana Casas, no podemos describir este sentimiento por esta perdida tan importante para nosotros, a todos sus amigos y familiares fortaleza. Diana, siempre estará en nuestras memorias y vivirá en nuestros corazones QEPD

A post shared by Equipo Esteban Chaves® (@equipoech) on Jul 3, 2017 at 10:21am PDT