El consejo de Falcao a James "por el bien de nuestra Selección"

En un evento de la marca Hublot se dio la atención a la prensa y Falcao García en Bogotá habló del futuro de sus compañeros, tanto del AS Monaco como de ‘la Tricolor’ que tienen en veremos la continuidad o cambio de equipo, demás del sueño de jugar un Mundial de mayores y el tema del retiro volvió a estar en la agenda del día.

Una vez más, sin negarse a los cuestionamientos y preguntas de los medios y con la atención de todos sobre él, el goleador histórico de la selección Colombia estuvo en la capital y estas fueron las frases más importantes que dejó.

¿Qué consejo le da a los compañeros de selección que no han definido su futuro?

“Son situaciones personales de cada uno. Creo que como jugador todos quieren solucionar su futuro lo más pronto posible, pero eso no depende de nosotros, los que tienen la última palabra son los clubes, consejo no podría darle”

“Por el bien de la selección sería bueno que se pueda tomar una decisión que se pueda tomar lo más pronto posible”

¿Cómo ve la salida de los jugadores del AS Monaco de cara a esta temporada que viene?

“La salida de los jugadores es algo normal que se da y ellos saben elegir, saben las necesidades que teneos como equipo y los lugares en los cuales tenemos que reforzar… Se necesita un tiempo de adaptación y es inevitable, esperamos que puedan adaptarse lo más pronto posible”

¿A quién llevaría al equipo monegasco para reforzar la plantilla?

“Llevaría a un colombiano, a ver si me hace compañía, pero creo que debo dejar el tema ahí porque me comprometo con el dueño del equipo”

¿Cómo se imagina su primer partido en un mundial de mayores?

“Durante mucho tiempo he soñado con esto, creo ha sido una de las razones y motivaciones en los últimos años, que no han sido fáciles, estamos muy cerca porque Colombia depende de sí sola, pero no me quiero adelantar y quiero ser precavido para vivir el día a día para disfrutarlo y mientras tanto pensar en la clasificación”

¿Se quiere retirar en Europa, América o Colombia?

“No lo sé, no lo tengo decidido, hay un sueño que me falta por cumplir, pero hay que ver las etapas en las que estoy como profesional, la opinión de la familia y de cómo me sienta en ese momento… Hoy sería anticiparme demasiado al futuro y aún me quedan unos años más en Europa”

¿Qué opina de la salida de Mbappe a otro club?

“Como compañero quisiera que se quedara conmigo, pero pensando en él no sé que es lo que quiere o dónde quiere jugar… solo le pudo decir que elija estar en el lugar donde se sienta feliz”

¿Cuáles goles anotados en su carrera recuerda más?

“Es difícil, esta temporada el que le hice al City en Champions fue muy lindo, pero con Atlético de Madrid en las finales fueron muy importantes. En la selección me quedaría con los 2 a Paraguay”

Lo que más llamó la atención fue que Falcao García en Bogotá habló del futuro de sus compañeros, y aunque no se quiso comprometer, reveló que en el futuro de los jugadores poco peso en la decisión sobre su futuro.