Juan Manuel Lillo: "El que mucho habla, mucho erra"

La presentación de Juan Manuel Lillo y su cuerpo técnico en Atlético Nacional fue recibida con frialdad por parte de una afición altamente preocupada por su equipo. Aunque el español intentó ser cauto en sus declaraciones, la salida de Reinaldo Rueda y sus palabras sobre el “cambio de modelo” causaron la preocupación de buena parte de la hinchada.

No es para menos. Lillo, en su presentación en la sede de Atlético Nacional en Guarne (Antioquia), comentó la posibilidad de un cambio del modelo exitoso que llevaban Rueda y su antecesor, Juan Carlos Osorio, que le dio al equipo ‘verdolaga’ seis títulos en dos años. A pesar de las recomendaciones de Osorio, Lillo no genera confianza en los millones de hinchas de Nacional.

“Se van a modificar jugadores, así que se va a modificar el contexto de juego del equipo actual”, anunció Lillo. Anunció que se traerían jugadores “para potenciar las capacidades de los otros”, pero no explicó quiénes saldrían o cuáles serían estos reemplazos.

Lo que sí aclaró el entrenador es que espera un modelo de juego en el que haya aún más posesión del balón que en los módulos de Rueda y Osorio. “Hay que retener la pelota y sacar buenos marcadores. Cuando uno está en un club como este, no está para que el rival tenga la pelota, sino para intentar tenerla y si cuando la tenemos hace que modifique el marcador, mejor”, advirtió.

“Para ganar, no me necesitan”

Acompañado de los miembros de su cuerpo técnico, Íñigo Domínguez y Jorge Ramón Muñoz (ver recuadro), Juan Manuel Lillo también habló sobre los objetivos de su equipo. Ahí, a pesar de sus intentos de tranquilidad, su reconocida tendencia a dar afirmaciones polémicas que lo persiguió en su paso por Millonarios hace tres años se volvió a hacer patente.

El vasco no realizó anuncios estridentes. “Pocos preámbulos voy a hacer porque los hechos dicen y hacen. El que mucho habla, mucho erra. Hasta que no empecemos a caminar, todo se va a quedar en palabras lindas. No se pueden prometer cosas, hay que hacer y listo, vamos a echar a andar”, afirmó.

Cuando los medios le preguntaron por su ausencia de títulos, Lillo se despachó. Aseguró que la tradición de victorias del equipo verde es una garantía para sus hinchas. “No voy a prometer cosas. Hay que hacerlas y listo. Aquí están acostumbrados a ganar sin mí, no me necesitan”.

Lillo pasó la carga de un título a sus rivales. “Vengo al equipo campeón, el problema lo tienen los otros. Si es campeón, creo que hay con qué mas allá de las modificaciones. El equipo está bien, se puede mejorar, claro, de hecho se pudo haber traído un técnico mejor que yo. Todo se puede hacer mejor”.

No voy a prometer cosas. Hay que hacerlas y listo. Aquí están acostumbrados a ganar sin mí, no me necesitan. Juan Manuel Lillo, nuevo entrenador de Atlético Nacional.

No pedirle nada a los hinchas

El entrenador aseguró que no le va a pedir nada a los hinchas de Nacional, de quienes destacó su gran vinculación con el equipo. “Al hincha no hay que pedirle nada, sino darle y uno le da intentando hacer las cosas lo mejor posible. Normalmente equivocamos el proceso con el resultado. El trabajo es el mismo y el azar tiene una vinculacion muy grande con esta actividad”, dijo.

A pesar de esto, las expectativas de las directivas ‘verdolagas’ son muy altas. El presidente Andrés Botero afirmó que buscará “internacionalizar al equipo”, algo para lo que el español sería clave. “Vimos en él una gran experiencia en este sentido y contar con él para Atlético Nacional con tantas relaciones públicas es proyectar más a la Institución en dimensiones superiores de las que estamos ahora”, aseguró el directivo.

La construcción del equipo que desea Lillo tendrá que darse sobre la marcha, dado que el primer partido de la defensa de la Liga Águila contra Santa Fe se dará en solo 15 días. “Tenemos que estar proyectados a este partido y tenemos que construir mientras competimos, eso es una faena. Pero el estilo lo dan los jugadores, no lo da el entrenador. No es el escenario mas grato ir construyendo un estilo mientras competimos, no es el ideal pero igual se nos da, quien sabe”, afirmó.

René Higuita, preparador de arqueros

Además de Domínguez y Muñoz, el cuerpo técnico de Juan Manuel Lillo tendrá un nombre histórico de Nacional. René Higuita será el preparador de arqueros, según el anuncio del presidente Andrés Botero.

“El loco” Higuita será el responsable de entrenar a los porteros Franco Armani y Cristian Vargas, además de los juveniles que aspirarán a seguir el camino de David Ospina y del propio René en el arco del Atanasio Girardot.

Con el equipo ‘verdolaga’, René Higuita se hizo uno de los jugadores más reconocidos del mundo: ganó la Copa Libertadores de 1989, llegó a la final del mismo torneo en 1995 y ganó las Copas Interamericanas en 1990 y 1997. Además, obtuvo el título de la Liga colombiana en 1994.

