VAR sí, VAR no: protagonistas del fútbol a favor y en contra de la tecnología

El asistente de video (VAR) en el fútbol llegó y lo hizo para quedarse. Aunque genera muchas críticas y despierta pasiones, la FIFA en su afán por impulsarlo la ha utilizado en sus certámenes oficiales.

Primero fue en el Mundial de Clubes 2016, donde uno de los que sufrió su rigor fue Atlético Nacional, en las semifinales ante Kashima Antlers. Luego, fue el turno para el Mundial sub 20, en el que en diez veces hubo necesidad de acudir a la repetición.

Pero, esos dos torneos no despertaron el de la Copa Confederaciones Rusia 2017, en el que el VAR se ha robado el show. Cuando restan cuatro partidos para que finalice la fase de grupos, el asistente de video ya ha aparecido ocho veces y en varias oportunidades ha dejado más dudas que certeza.

Por eso, el mundo del fútbol, cual plebiscito público, ha dado su veredicto sobre si quieren el VAR o no en el fútbol moderno. Para muchos, es sinónimo de justicia en un deporte que la pedía a gritos. Para otros, el VAR le quita la esencia al juego del que se enamoraron desde niños, sin necesidad de tecnología.

Estas son las declaraciones más resonantes a favor y en contra del polémico VAR.

Los que lo apoyan

Arsene Wenger (DT del Arsenal): “Con el VAR habríamos ganado la Champions al Barcelona. Elegiría el gol del empate contra el Barcelona en la final de la Champions de 2006 porque fue en fuera de juego y estábamos ganando 0-1 a falta de 30 minutos para el final. Ahí perdimos el título”.

Juan Carlos Osorio (DT de México): “El fútbol no es ajena a la evolución del mundo, si va en aras del Fair Play, me parece correcto. El VAR es un gran avance.”

Zinedine Zidane (DT del Real Madrid): “Todos estamos de acuerdo en mejorar las cosas y la tecnología no la va a parar nadie. es cuestión de tiempo, cada vez que se empieza algo se necesita tiempo”.

Diego Simeone (DT del Atlético Madrid): “Siempre es bueno que se den soluciones, si le pasan estas cosas al Madrid y al Barça tiene más repercusión y se busca mejorar. Pasó en otros partidos y no tuvo la misma repercusión. Pero me pone contento que haya soluciones en el futuro, es lo que nos interesa”.

Sergio Ramos (jugador del Real Madrid): “Se intenta ayudar al árbitro y creo que al final la tecnología será buena para el fútbol, como lo es por ejemplo el ‘Ojo de Halcón’ en el tenis. Si se puede salir de dudas al instante y evitar situaciones como la de España en el Mundial-2002 mejor”.

Los que no lo apoyan

Cristiano Ronaldo (jugador del Real Madrid): “Son muy malos, son muy malos (supuestamente dirigido a los árbitros analistas de video en el juego Portugal vs. México)”.

Luka Modric (jugador del Real Madrid): “Es un nuevo invento que para ser honesto no me gusta creo mucha confusión y espero que esta regla no continué porque para mi no es fútbol y no me gusta, tenemos que centrarnos en nuestro juego pero la primera impresión no es buena”.

Arturo Vidal (jugador de Chile y el Bayern): Estos con las cámaras me cobran fuera de lugar. Cómo se van equivocar así, tarado. Es un poco extraño esperar la cámara, pero hay que ir acostumbrándose”.

Marcelo Díaz (jugador de Chile): “Le quita la esencia al fútbol, se ve raro. No puedes celebrar un gol hasta que se revisa la jugada. Si se va a implementar, que sea de buena manera”.

Fernando Santos (DT de Portugal): “Siempre y cuando las nuevas reglas beneficien al fútbol, todo bien. Era una jugada para atrás, después del remate de Cristiano al poste. Fue demasiado confuso. Hubo otra demora en nuestro segundo gol; seamos claros”.

Alexis Henríquez (Jugador de Atlético Nacional): “Nos habían advertido que el video era para que las jugadas dudosas dentro de la cancha fuesen vistas por todos, también por los jugadores, y no entendimos la decisión porque ellos no discutieron y se siguió jugando”