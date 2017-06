Carlos Bacca deshoja la margarita: Milán, Francia o Turquía

¿Cuál será el futuro de Carlos Bacca? Parece ser que en el Milan de Italia, no continuará. Una cadena de sucesos así lo sugieren.

La fría relación con el entrenador, Vincenzo Montella, sumada a la pérdida de la titular en manos de Gianluca Lapadula y a la contratación de otro centro delantero, André Silva, por el que los rossoneros pagaron 38 millones de euros, parecen anunciar que el colombiano abandonará la ciudad lombarda en breve.

Ante ese panorama, algunos equipos del Viejo Continente van a la carga por Bacca, aunque dos son los que se ponen en adelante en la lista de candidatos para quedarse con el delantero: Trabzonspor de Turquía y Olympique Marsella de Francia.

En territorio otomano sueñan con juntar a dos delanteros colombianos, con el afán de pelear el campeonato local, que no conquista desde 1984. En la plantilla de los ‘Tigres de Trabzon’ figura Hugo Rodallega, quien haría pareja con Bacca, de alcanzar un acuerdo.

Por otro lado, en Marsella creen que Bacca preferirá jugar con ellos. Portales de Francia afirman que el atlanticense se está planteando ir a la Ligue 1, luego de ver la experiencia de Falcao, quien en su retorno al Mónaco recuperó el mejor nivel.

Además, Marsella está armando un equipo con muchos refuerzos, con el afán de disputarle la supremacía de Francia a los monegascos y al PSG, algo que le agradaría a Bacca para firmar con los ‘olímpicos’.

Sin embargo, estas especulaciones y versiones de prensa recibieron un duro revés este jueves, cuando Carlos, de paso por su Barranquilla amada, afirmó que su futuro pasará por continuar en el AC Milan.

“Estoy tranquilo, estoy feliz en el AC Milan. Quiero aprovechar esta oportunidad, todavía tengo contrato por tres años más. No me marcho, me quedo en Milán”.