¿Dolorosa despedida de Pedro Franco de Millonarios?

El pasado domingo Millonarios se quedó por fuera de la gran final de la liga Águila 1-2017 en la última jugada del encuentro disputado contra Atlético Nacional. Aunque el trabajo fue bueno y por poco la llave se va a la definición desde el punto penal, el gol de Dayro Moreno pudo haber sido la dolorosa despedida de Pedro Franco de los azules de la capital.

Hay que recordar que el pase del central es propiedad del Besiktas de Turquía y está a préstamo en Millonarios, pero el costo del jugador hace que sea muy complicado seguir contando con él en condición de préstamo y los turcos estarían pensando en su retorno, en una venta o en un préstamo por mayor valor en Europa.

A la llegada a Bogotá, después de la eliminación, Franco habló sobre lo que ocurrió en la semifinal contra ‘los verdolagas’ y lo que viene: “No cumplimos con el objetivo y eso duele porque teníamos un grupo muy capaz… Es más el dolor de lo perdido que el de los puntos de la herida”, concluyó por el golpe sufrido y la herida que le dejó el choque de cabezas con Alexis Henríquez.

Sobre el tema del arbitraje el bogotano no quiso hacer mayores referencias: “No suelo dar opiniones de los arbitrajes” y sobre lo que espera para su futuro no quiso comprometerse: “Aún es incierto, no tengo el futuro claro todavía, porque no he recibido el interés del club. Besiktas tampoco lo ha transmitido, así que estoy a la expectativa de qué puede pasar… Busco lo mejor para mí en cuanto que quiero jugar. Quiero estar en un club en el que pueda actuar, en un club en el que me sienta feliz”.

Habrá que esperar ya que la consideración del técnico Miguel Ángel Russo es muy importante, pero el tema del dinero también tiene peso en este asunto y la última palabra la tiene Besiktas.

