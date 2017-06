¿Saldrá Ernesto 'El Tecla' Farías del América de Cali?

Uno de los jugadores que más falta le hizo al América de Cali en la ronda final de la Liga Águila fue Ernesto Farías. El delantero argentino había sido crucial para el cierre de la campaña en la que el equipo escarlata ascendió a la Liga Águila, el pasado mes de noviembre, pero ahora ‘el Tecla’ Farías estaría más afuera que adentro del club.

Después de la derrota del América ante el Cali del pasado domingo, empezaron a circular versiones de la posible salida de Farías. Luego de la cirugía que se realizó en abril de 2017 por una lesión de rodilla, el entrenador Hernán Torres no pudo contar con sus servicios.

Farías empezó a entrenar el pasado 22 de mayo con el resto del equipo rojo. A pesar de esto, el presidente del América Tulio Gómez rechazó las ofertas.“No hay nada definido en lo de Farías, todo va a pasar por el tema médico”, dijo en diálogo a Golcaracol.com.

Este martes, Tulio Gómez anunciaría las salidas de su equipo luego de que Hernán Torres asegurara que se mantendrá en el banco escarlata. Mientras ‘el Tecla’ Farías está en medio de los exámenes médicos, otros jugadores saldrían del equipo en zonas como la defensa.

Torres habría pedido que se trajera dos defensores centrales, un volante de marca, dos mediocampistas de armado y dos delanteros para jugar la Liga Águila 2017-2. La pretemporada del América iniciará el 21 de junio.

‘El Tecla’ Farías habría recibido ofertas de Argentina y Colombia, pero según reveló al volver a los entrenamientos, preferiría quedarse en el América. “Esto no tiene que ver con la parte económica, es que me he encariñado con el club”, fueron las palabras del delantero.

>>Más actualidad del fútbol colombiano y mundial en PUBLISPORT<<