Caída de 'Superman' López en el Tour de Suiza causó preocupación

Este lunes, la etapa 3 del Tour de Suiza tuvo un momento de pánico para su campeón defensor, el colombiano Miguel Ángel López. La caída de ‘Superman’ López en el recorrido preocupó a los directores de su equipo, el Astana, que quiere renovar el título obtenido en 2016.

En el transcurso de la etapa, en la que el ganador fue el embalador Michael Matthews (Sunweb), López se cayó luego de un choque con otro ciclista. La caída de ‘Superman’ López terminó con el ciclista en el piso, llenando de temores al equipo Astana luego del fuerte accidente que sufrió a prinicpios de año. Afortunadamente, no pasó a mayores.

El número 1 del pelotón se recuperó y llegó con el grupo a la meta en Berna, pero a 26 segundos del ganador de la etapa, Mathews. “Un ciclista me tocó y caí. Tuve suerte de caer en el pasto y no tengo nada grave, pero fue una situación desagradable”, dijo a Caracol Televisión.

El ciclista analizó que el resultado de la etapa, en la que llegó con los demás escaladores pero retradasdo con los hombres de poder y los corredores de clásicas. “El final fue rápido, se adaptaba para los corredores de clásicas y no para un escalador ligero como yo. Hice lo mejor que pude y creo que no he perdido tanto tiempo”.

López quedó a 1:11 del corredor del Sunweb, en la posición 45, pero tendrá la posibilidad de remontar este resultado en la etapa 4, una prueba de montaña entre Berna y Villars-sur-Olion.