Descubren a comentarista de ESPN viendo a sexy modelo

El comentarista de ESPN, John Sutcliffe cometió tremendo descuido en redes sociales cuando elogió a Raúl Jiménez en el partido del Tri ante Honduras.

El reportero de dicha cadena televisiva se encontraba realizando un seguimiento del partido de Eliminatorias de Concacaf cuando cayó el tercer gol de la Selección mexicana y publicó un video de la anotación.

No obstante, el periodista no se dio cuenta que su publicación la realizó como respuesta a una foto que subió la bella fisicoculturista, Jen Selter.

Es así que comenzaron a lloverle los comentarios a Sutcliffe destacando el ‘oso’ que acababa de cometer durante el duelo que el cuadro nacional terminó ganando por 3-0.

Éstas son algunas imágenes que ha compartido la bella modelo en sus redes sociales y ante las que nadie se resiste.

Sign up now to get 20% off your first purchase and exclusive offers! Limited pieces in the collection! https://t.co/fvgtnJtPfm pic.twitter.com/v5FoZjOVBq

— Jen Selter (@JenSelter) June 9, 2017