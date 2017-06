“Han sido todos importantes, cada uno en su momento”: Zidane sobre James

Aunque parece tardía, que no tienen ninguna validez en el momento y que no sirve de nada, al final del partido y en medio de la celebración se dio la explicación de Zinedine Zidane por no convocar a James Rodríguez para la gran final de la Champions League en la cual Real Madrid se impuso a Juventus 4 por 1.

Aunque de forma muy enredada y confusa, para el DT de los ‘merengues’ importa más el grupo y los resultados que el caso puntual de James, obviamente la pregunta del periodista en el sentido de destacar como algo positivo la exclusión del colombiano llevó a que el galo reaccionara así.

Video: Explicación de Zinedine Zidane por no convocar a James Rodríguez

“Esto no es positivo, sacar a los jugadores que no juegan una final, es muy muy muy negativo. Pero al final cuando estamos todos hay que elegir, yo me quedo con lo que hicieron todos porque han sido todos importantes, cada uno en su momento. Al final esa es la clave y el éxito de esta plantilla”

Esta decisión generó que los rumores sobre la salida del volante zurdo crecieran y empezara a decirse que en las próximas horas se anuncie una supuesta vinculación con otro club de Europa y por esta razón sería que se le guardó de una posible lesión en el encuentro del sábado. Pero por lo menos la explicación de Zinedine Zidane por no convocar a James Rodríguez no tuvo que ver con su salida del club ‘merengue’ que ya obtuvo el título número 12 en la competencia europea de clubes.

