James Rodríguez ni siquiera fue convocado por Zidane para la final de Champions

El anuncio de los titulares del partido Juventus VS Real Madrid en la final de Champions League tenían mucho interés para Colombia ya que se estaba a la expectativa de la presencia de Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez en este partido definitivo, finalmente Zidane no le dio oportunidad al 10, mientras que Allegri puso al extremo en el banquillo de ‘La Juve’.

En pasadas finales hubo embajadores del fútbol colombiano convocados para la final pero no tuvieron acción en el campo, así que en caso de jugar Cuadrado puede pasar a la historia por ser el primero en saltar al campo en un partido de estas características, pero los será mucho más si queda campeón y contribuye para la obtención de ‘La Orejona’.

Here's how the two teams will start. 📋 Follow all the build up here: https://t.co/Ryq8HmzwF7 #UCLfinal pic.twitter.com/Cf6ukYO2bQ

— Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2017