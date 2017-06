¡A todo señor, todo honor! El regalo que recibió Gaviria por ganar la camiseta morada en el Giro 2017

Aunque poco se había hablado sobre el tema, en especial por la emocionante definición en la general, el rendimiento del joven pedalista nacido en La Ceja, Antioquia, fue muy destacado y en todo el mundo del deporte puso su nombre a sonar. Y la marca Specialized le dio este regalo a Fernando Gaviria por su rendimiento en el Giro centenario y fue muy significativo el presente.

Una bicicleta personalizada, con el color de la camiseta que ganó el pedalista colombianos al ser mejor en la tabla por puntos y que le quedará como gran recuerdo por sus 4 etapas ganadas. Premio merecido para el joven que apenas con 22 años ya se metió entre los mejores rematadores del mundo y que lo puso en las portadas de los principales periódicos, portales y secciones deportivas a nivel mundial.

This stunning @iamspecialized #Venge equipped with #roval wheels is honouring @FndoGaviria 's great achievements at #Giro100 . @BrakeThrough pic.twitter.com/eU9ywjptK3

Hay que recordar que esta marca es la que le da a la escuadra belga las bicicletas y soporte técnico en todas las carreras en las cuales sus pedalistas participan y por eso el vehículo de referencia S-Works de color morado identifica a Gaviria y su debut en una de las grandes carreras del ciclismo mundial.

Y aparte del regalo a Fernando Gaviria por su rendimiento en el Giro, también el joven Bob Jungles hizo méritos para recibir su propia bicicleta por la actuación con el Quick-Step Floors, todo por ser el mejor joven de la carrera italiana y quedarse con la camiseta blanca, la misma marca le entregó una bicicleta blanca personalizada.

Take a look at the @iamspecialized #Tarmac that carried @BobJungels to another top 10 overall and a second white jersey at the #Giro100, pic.twitter.com/wXUz0anG6n

— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) May 31, 2017