Cuadrado o James: un colombiano será campeón de la Champions en Cardiff

Llegó el gran día. La final de la Champions League se definirá en el estadio Millenium de Cardiff, con 71.000 almas en las gradas alentando a sus equipos preferidos, sea Juventus o Real Madrid.

Mientras, abajo en la cancha se disputarán la gloria 22 jugadores en cancha, siete suplentes esperando su oportunidad y un DT que los guiará a levantar la popular ‘orejona’.

Entre esos protagonistas sobresalen dos colombianos. Uno, James Rodríguez. El jugador que salió de la cantera de Envigado ya conoce lo que es levantar un título de Champions, aquel que obtuvo en 2016, en la final de Milán ante el Atlético de Madrid, siempre con la camiseta del Real Madrid.

Sin embargo, aunque se colgó la medalla de campeón, James no pudo disputar un solo minuto en el estadio de San Siro, por lo que no sabe lo que es disputar una final de Liga de Campeones todavía. El peligro es que el colombiano que pasó por Banfield, Porto y Mónaco, corre el riesgo de no hacer parte de los 18 jugadores merengues que estarán habilitados, e irse a la tribuna.

Zinedine Zidane prescindiría del colombiano al considerarlo una opción descartable, en relación a otros jugadores como Mateo Kovacic y Marco Asensio. De ser así, podría ser una triste despedida para James, quien se marcharía del club en las próximas semanas.

Distinta fortuna vive Juan Guillermo Cuadrado. El futbolista de la Juventus, aunque no tiene la titularidad asegurada en Cardiff, sí es un hombre de confianza de Massimiliano Allegri. Es decir, por mal que le vaya, el colombiano sería el jugador número 12.

El nacido en Necoclí está ante la gran posibilidad de ser el primer colombiano en disputar una final de Champions. Aunque estuvieron en el banco de suplentes, los dos antecedentes de cafeteros en el juego decisivo no los tuvo teniendo actividad. Iván Ramiro Córdoba (Inter, en 2010) y James Rodríguez (Real Madrid, en 2016) no jugaron un solo minuto.

Cuadrado espera que el entrenador Allegri se decida por el esquema que usará: línea de tres o línea de cuatro. Al colombiano le favorece los cuatro en el fondo, para ser inicialista en la gran final.

Aunque no jueguen un minuto, lo único cierto de la final de la Champions es que un colombiano se consagrará campeón, sumándose a la gloria que la tierra del café le ha dado a la competencia máxima de clubes en Europa. El sábado se escribe una más.

Juventus vs Real Madrid EN VIVO ONLINE

Día: 3 de junio

Hora: 1:45pm

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)