Esteban Chaves, el único colombiano en la Critérium del Dauphiné 2017 ¿Y Henao?

Después de haber culminado el Giro de Italia con el título de Tom Dumoulin (Sunweb) y el subcampeonato de Nairo Quintana (Movistar Team), el calendario del World Tour de la UCI seguirá con un par de competencias muy importantes previo al Tour de Francia. Aunque se había hablado de 2 ciclistas colombianos solo estará Esteban Chaves en la Critérium del Dauphiné Libéré 2017, competencia que parte este fin de semana.

El bogotano del registro del Orica-Scott será el representante nacional en esta competencia de 8 días y que también contará con la presencia de Chris Froome (Team Sky), Alejando Valverde (Movistar Team), Fabio Aru (Astana) y Alberto Contador (Trek-Segafredo), nombres de lujo para una prueba que llega a su edición número 69. Sergio Luis Henao (Team Sky), había sido anunciado por la escuadra brtitánica en los días previos, pero en el momento de oficializar el listado de competidores no se econtro el nombre del campeón nacional de ruta.

Domingo 4 de junio a las 7:00 am con transmisión de Señal Colombia

Después de la lesión que afectó a Esteban Chaves y que lo sacó de los Campeonatos Nacionales de Ruta, esta se convierte en la vuelta oficial del bogotano a una prueba de alto nivel después de 4 meses de recuperación y entrenamiento. Siendo en territorio francés y enfrentando a rivales de mucho peso, esta parece ser la mejor forma de Chaves de prepararse para afrontar el camino en el Tour 2017 que dará inicio el 1 de julio próximo y se correrá hasta el 23 del mismo mes.

PREVIEW: “The most important thing for us is that the guys come out with a good feeling ahead of the TdF.”https://t.co/MehST9bICM

— ORICA-SCOTT (@OricaScott) June 1, 2017