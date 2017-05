En Manchester todos quieren a James Rodríguez… menos Mourinho

Semanas atrás se viene diciendo que el fichaje de James Rodríguez por el Manchester United estaba cerrado. Los gestos del colombiano a la tribuna del Real Madrid, sumado a las declaraciones que en las últimas horas entregó Zidane, así lo hacían presumir.

Sin embargo, aunque la salida de James del Real Madrid parece inminente, no es tan seguro que su destino sea la ciudad de Manchester. En las encuestas que hacen los medios británicos y españoles, los fanáticos de los ‘Diablos rojos’ estarían contentos si James llega a reforzar su plantilla.

Pero, ese pensamiento no es compartido por José Mourinho, timonel del campeón de la Europa League. Según afirma la prensa española, ‘Mou’ no aceptará el fichaje de James sin antes cerrar la llegada de Antoine Griezmann, quien estaría muy cerca de recalar en Old Trafford.

Aún así, si el francés llega al conjunto colorado, la suma de dinero que deberá depositar al Atlético de Madrid sería superior a los 100 millones de euros, lo que iría en demérito de James.

Mourinho no está seguro si el fichaje de James por 80 millones de euros sea conveniente, o con ese dinero reforzar la defensa del United, considerando ese el punto más flojo de su equipo.

Tal vez se trata de una estrategia para obligar al club merengue a negociarlo por menos dinero. El mercado no está pagando la suma que pretende Florentino Pérez para dejar salir al colombiano.

De hecho, en Italia aseguran que el Inter realizó una oferta de 45 millones por el colombiano, pero que el Real Madrid la rechazará en breve.

James Rodríguez tiene las maletas hechas pero no se irá hasta que alguien pague lo que en Madrid consideran que vale. A esta alturas, parece que es más seguro que el colombiano siga vestido de blanco, a que se vaya a otro club de Europa.