¡Increíble, nueva Dimayorada! Cali VS Medellín sí tendrá hinchada en las tribunas

Aunque las medidas tomadas por la Dimayor el pasado fin de semana se tomaron como exageradas y muy estrictas, sobre todo por la no televisación de algunos partidos y la idea de no dejar entrar a la prensa a los estadios, se esperaba que estas medidas se respetaran y mantuvieran. Sin embargo causa indignación y es inexplicable para muchos el anuncio en el cual se confirma que el partido Cali VS Medellín sí tendrá hinchas en las tribunas.

Las peleas, tanto dentro como fuera del estadio, protagonizadas por las barras del Cali y del América llevaron a que las autoridades del fútbol colombiano tomaran la decisión de sancionar a los 2 equipos con jugar 5 partidos a puerta cerrada (entre Copa y Liga), algo que parecía justo para castigar al Deportivo Cali ya que era el local en el mencionado partido, mientras que para América era exagerado ya que no oficiaba como el organizador de aquel encuentro de Copa Águila.

Pues la sanción empezó a cumplirse en la última jornada de la fase todos contra todos de la Liga Águila 1-2017 y Cali jugó contra Millonarios sin público, sin televisión mientras que América jugó contra Bucaramanga en condición de visitante sin transmisión de televisión y solo con afición de los bumangueses.

Para el inicio de los cuartos de final América también empezó a cumplir su castigo como local y frente al Deportivo pasto jugó en la tarde-noche del miércoles sin aficionados en las tribunas del Pascual Guerrero, pero en la noche del mismo día parece que para el Cali cambió la suerte y el castigo.

El partido Cali VS Medellín sí tendrá hinchas en las tribunas, así se anunció en el Twitter del equipo ‘verdiblanco’

#Atención Sí habrá ingreso para las tributar oriental y occidental en Nuestra Casa en el duelo ante @DIM_Oficial Espere ampliación… — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) June 1, 2017

Aunque solo serán habilitadas las tribunas de Oriental y Occidental del estadio de Palmaseca, el partido Cali VS Medellín sí tendrá hinchas en las tribunas, algo que genera todo tipo de reacciones y comentarios tanto de aficionados como de personas del mundo del fútbol. Ante esta reducción o modificación de la sanción la boletería que vendió el equipo ‘azucarero’ para las localidades habilitadas seguirá teniendo validez mientras que para las tribunas populares se devolverá el dinero, tal cual lo indicaron en días previos.

¡Verdiblanco! Si querés comprá la boleta antes de que sea tarde; si no nos dejan entrar, TRANQUILO, nosotros te devolvemos la plata pic.twitter.com/W9AkfJ9LgO — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) May 29, 2017

