“Me gusta ver jugar a Messi, me gustan todos los buenos jugadores”: Cristiano

Tal como es tradición, unos días antes de la final de Champions League los protagonistas tienen una tarde completa para atender a la prensa internacional y obviamente en Real Madrid el jugador a buscar era ‘CR7’. El portugués no se escondió y habló de frente, Cristiano Ronaldo habló sinceramente de Lionel Messi, de los pitos que ha recibido en el Santiago Bernabéu y del problema que tiene por supuesta evasión de impuestos.

En diferentes medios se conocieron las declaraciones del líder futbolístico del club ‘merengue’ pero aparte del definitivo encuentro a jugarse en Cardiff el próximo sábado 3 de junio se tocaron otros temas que se deben destacar y hacer una mención aparte.

Cristiano Ronaldo habló sinceramente de Lionel Messi y su relación:

En una entrevista hecha por el periodista argentino Martín Liberman para la cadena Fox Sports Latinoamérica se puso el tema de Lionel Messi y la relación que tienen estos dos jugadores que han llevado el peso de ser los mejores de los últimos años a nivel mundial:

“Es un tema de la prensa, que quiere vender y hacer su negocio. No sólo en el fútbol. Se ve en la Fórmula 1, en el tenis. En cualquier deporte es así. Yo no digo que soy amigo de Messi, pero somos compañeros. Compartimos tantos momentos, como los premios en los últimos 10 años. Siempre que nos encontramos tengo una buena relación con él. No nos vemos para cenar juntos, pero lo respeto”

“Lo respeto como compañero de profesión, no rival, esa palabra no me gusta. Las comparaciones tampoco. Todo hace parte del mundo y la industria del fútbol. Me gusta ver jugar a Messi, me gustan todos los buenos jugadores. Messi es uno de ellos, es un crack. Disfruto mucho verlo a él y a otros grandes jugadores. Mi relación con él es cordial y nos respetamos mutuamente”

"Claro que me gusta ver jugar a Messi. Le respeto mucho"

Los dineros que supuestamente no ha declarado:

Últimamente este parece ser un tema común entre los jugadores que ganan mucho dinero y que militan en el balompié ibérico, los impuestos, los dineros por publicidad, los contratos en paraísos fiscales, en fin tanto temas que no son ajenos al luso y así respondió al programa ‘El Chiringuito’:

“Cuando haces las cosas bien, vas a la cama tranquilo y yo duermo bien, gracias a Dios, siempre. Tranquilo, pensando únicamente en la final de la Champions League”

Las críticas de la prensa y de la afición del Real Madrid

Siendo el foco de todos los elogios, halagos y cámaras también se convierte en objetivo de críticas y ataques tanto de la prensa como de la afición, por eso ‘CR7’ habló de este tema, en un primer momento de los ataques de la prensa, después sobre los silbidos en el Santiago Bernabéu y al final sobre lo que extraña de Manchester:

“No digo maltratado… Cuando hablan cosas sin saber y cuando dicen cosas que no son verdad… Si desmientes todo te pasarías la vida desmintiendo”

“Tengo mucha paciencia, no me gusta, yo no puedo decir que es normal ser silbado en mi propio estadio, no me gusta… Una persona que da 100% por su equipo y cuando llega el primer fallo, eso no s correcto”

“En Manchester no me pasó ni una vez… Estoy muy encantado con España, pero echo eso de menos por las memorias que tengo de lo que viví”

Todos fueron temas muy polémicos de los cuales el potente atacante no se escondió y afrontó como lo hace en los momentos claves de los partidos, pero lo que realmente llamó la atención es que Cristiano Ronaldo habló sinceramente de Lionel Messi y su relación en medio de las polémicas que se generan entre los seguidores y que son avivadas por la prensa.

