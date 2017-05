Dos sorpresas tendrá Pékerman para los amistosos de Colombia ante España y Camerún

José Pékerman dio la lista de convocados para los partidos amistosos de Colombia el 7 y 13 junio de este mes. El primer partido será selección Colombia vs España y el segundo Colombia vs Camerún.

Las principales sorpresas para estos dos partidos son las convocatorias de José Heriberto Izquierdo del Brujas de Bélgica, además de Giovanni Moreno, del Shanghai Shenhua de China.

Del fútbol colombiano solo estarán dos jugadores del Deportivo Cali: Camilo Vargas y Abel Aguilar. Atlético Nacional no tendrá jugadores en la selección tricolor.

Del exterior destaca el regreso de Teófilo Gutiérrez, jugador que no había estado convocado para los encuentros de eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 ante Bolivia y Ecuador.

Luis Fernando Muriel, quien había salido lesionado ante Bolivia, fue convocado después de haberse recuperado en la Sampdoria y haber terminado la temporada con el equipo italiano.

El primer partido amistoso será este 7 de junio ante España y el segundo ante Camerún el 13 del mismo mes.

Acá, el listado completo de la convocatoria de la selección Colombia vs España y ante Camerún:

Jose Izquierdo and Gio Moreno the surprise names in José Pékerman's 24-man squad for June friendlies against Spain and Cameroon. pic.twitter.com/YQEHWjuXzA

— Carl Worswick (@cworswick) May 30, 2017