Después del fracaso, Costas y Arango continúan en el equipo ‘cardenal’

En la mañana del martes se llevó a cabo la atención a medios de comunicación del presidente de Independiente Santa Fe, César Pastrana, quien dejó claro que el entrenador Gustavo Costas seguirá al frente del equipo profesional para el siguiente semestre. Y aunque fue uno de los señalados dentro del plantel, el futuro de Johan Arango en Independiente Santa Fe para 2017 de continuidad y la hinchada espera que mejore su comportamiento y compromiso de cara a los retos que vendrán en el segundo semestre, aunque el directivo afirmó que no ha cometido actos de indisciplina.

La Liga Águila, la Copa Águila y la Copa Sudamericana serán los objetivos para el plantel de los rojos capitalinos después de haber tenido una primera mitad de año con tintes de fracaso y malos resultados en lo global, con excepción del título en la Superliga frente al Medellín.

Frases de César Pastrana en la rueda de prensa sobre el semestre que terminó:

“Acepto la responsabilidad de las eliminaciones que acabaron de ocurrir”

“Tenemos la continuidad del profesor Gustavo Costas, hay un acuerdo y esperamos firmar la renovación del contrato por un año más”

“Nos costó en todas las líneas, este es un semestre para el olvido a pesar del título de la Superliga”

“Yo no puedo gobernar el equipo de acuerdo a lo que quieran en redes o personas específicas”

“El equipo deja de percibir cerca de millón y medio de dólares por cuenta de las dos eliminaciones. Es inocultable el golpe anímico y económico para el club con estas eliminaciones pero nos levantaremos”

Situación y futuro de Johan Arango en Independiente Santa Fe para 2017:

“No hubo indisciplina generalizada en el grupo durante el semestre, vi a un grupo comprometido”

“Se ha especulado mucho con el tema de Johan Arango. En realidad fue algo médico y viajó con permiso… Con Arango, verbalmente, tenemos arreglado para que siga el próximo semestre. Esperamos firmar y hacerlo oficial”

Aunque falta la firma del entrenador gaucho y no se habló de los supuestos problemas de Arango en el grupo ya que la no presencia en los últimos juegos se le atribuyó a problemas de vuelos y no al mal comportamiento, todo seguirá con el mismo manejo de parte de los dirigentes y además se habló de la búsqueda de refuerzos en posiciones específicas y con consentimiento del mismo Costas.

Respuestas de la hinchada ante la situación del Futuro de Johan Arango en Independiente Santa Fe para 2017:

Qué Johan Arango entienda que @SantaFe y su gente son más grandes que su ego y talento. — Seijas20 (@Negromar_) May 30, 2017

No más jugadores "dolores de cabeza" en Santa Fe. Wilder, Quiñones, Cuero y Johan Arango. Se pide disciplina y amor por la camiseta ⚽ — Javier Wilches G (@WilchesJavier) May 30, 2017

Pastrana está quedando en ridículo por defender a Johan Arango, ya ni concuerdan las versiones. — Edward. (@EdwardCastroV) May 30, 2017

Buenos días! Ya podaron los troncos de @SantaFe y a la diva "johan Arango" ya le bajaron el telón? — El Gato Malo (@ciegoxelfutbol) May 30, 2017

@BlogCardenal17 @futbolred Y en este caso es evidente la influencia negativa de Johan Arango en la disciplina y compromiso del grupo. Le importa más no perder un peso. — Edward. (@EdwardCastroV) May 30, 2017

@SantaFe Y si se puede dar ya, la salida de Johan Arango, algunos dirán: Tiene condiciones. Las tiene, pero no representa al club por disciplina. — Jean Carlo Marín (@SoyJeanMarin) May 29, 2017

