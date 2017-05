¡Arrivederci Italia! El Giro centenario cierra con CRI, difícil que Nairo mantenga la ‘maglia rosa’

Es hora de decir adiós, los 162 pedalistas que quedaron en carrera después de los 20 días de competencia correrán este domingo 28 de mayo la Etapa 21 del Giro de Italia 2017, siendo la última en una corta contrarreloj que definirá el campeón, el podio y la gloria en este Giro centenario que ha tenido de todo.

Nairo Quintana (Movistar Team) llega como líder pero no como favorito debido a las características del día; Vincenzo Nibali (Bahréin-Merida) es el campeón, llega como escolta y se metió en la pelea en el remate; Thibaut Pinot (FDJ) es el tercero y remata de la mejor forma el Giro; Tom Dumoulin (Sunweb) ha sido el ciclista que más ha llevado la ‘maglia rosa’ en este Giro y los incidentes lo han relegado al cuarto lugar.

Con apenas 29,3 kilómetros de recorrido entre Monza y Milán, un descenso constante pero prolongado y con un clima muy agradable durante la tarde, esta definición tendrá a todos muy atentos de la calculadora, del cronómetro y de lo que puedan hacer los candidatos.

La emoción será tal que en la mitad del recorrido del último pedalista ya se podrá saber quién será el campeón, un domingo de infarto y angustia. Esto ocurre después de la alta montaña, los ataques no tan efectivos de Nairo y Nibali, los infortunios de Dumoulin, la aparición de Pinot con su buen ritmo y las ganas y piernas de Ilnur Zacarin (Katusha-Alpecin) y Domenico Pozzovivo (AG2R-La Mondiale).

En vivo, Online: Etapa 21 del Giro de Italia 2017, última etapa con Nairo Quintana defendiendo la ‘maglia rosa’

Sábado 27 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Descripción de la contrarreloj de la última etapa:

En el Autódromo de Monza (185 metros sobre el nivel del mar) partirán los ciclistas, de la actual clasificación general que se tiene se verán desfilar en sus biclicletas de atrás para adelante hasta que Nairo Quintana sea el último que salte en busca de la meta.

Saliendo del histórico templo de la velocidad, habrá recorrido y espacio amplio para que por las calles, plazas y parques la afición vea pasar a todos los ciclistas y llegando a la meta en Milán (120 metros sobre el nivel del mar) lleguen una serie de curvas que serán cruciales ya que cualquier segundo perdido en ellas será un posibilidad menos de ganar la fracción.

Los especialistas como Dumoulin y Pinot son los llamados a dar el golpe de autoridad, mientras que Nibali y Nairo se aferraran a una mala tarde de los rivales y la mejor contrarreloj de sus vidas. Sobre todo, Quintana necesitará hacer una crono que nunca ha hecho, en la que no pierda dos segundos por kilómetro.

Hasta el final tendremos ilusión, pero se debía llegar con 2 mins de ventaja. Esperar...



Igual, gran papel de @NairoQuinCo en @giroditalia pic.twitter.com/vpfQsrrgnN — MїбuƏ! ÀηбƏГ Яuїζ... (@MigueRuiZ) May 27, 2017

Así está la clasificación general previo a la Etapa 21 del Giro de Italia 2017:

