Santa Fe y Alianza se juegan un cupo en las finales de Liga Águila

Antes del fútbol del fin de semana hay 4 clasificados matemáticamente, 2 equipos con todo a favor para meterse, 2 que dependen de sí mismos para asegurar su paso a los 8 y otros 2 que sueñan con ganar y que se den otros resultados para estar en los cuartos de final. Muchos ingredientes para que los hinchas estén muy pendientes de seguir paso a paso la fecha 20 y que sobre las 8:00 pm se conozcan los 8 clubes que estarán en la instancia definitiva en busca de la estrella de mitad de año y todos podrán ver el Santa Fe VS Alianza Petrolera en vivo por Fecha 20 en señal abierta de TV y en línea.

Se debe aclarar que solo habrá 4 partidos importantes para definir las posiciones y son los que se jugarán en la noche del sábado 27 de mayo en simultánea, los otros 6 no tienen mayor trascendencia y por esta razón se decidió repartirlos entre el jueves 25 y el lunes 29 de mayo. Sin embargo las últimas decisiones de Dimayor ante la violencia de las barras de América y Cali han generado que no toda la fecha tenga cubrimiento por tv.

Santa Fe VS Alianza Petrolera en vivo por Fecha 20 de Liga Águila

Sábado 27 de mayo a las 6:00 pm por RCN Televisión y Win Sports Online

Los ‘cardenales’ llegan en el octavo puesto de la tabla y aventajan por un punto a su rival de turno, después de la eliminación en la Copa Conembol libertadores el gran objetivo para los de Gustavo Costas es defender el título de Liga obtenido en diciembre y si no quiere que el primer semestre sea un fracaso deberán ganar y así no depender de otros resultados.

El mismo entrenador santafereño sabe que su equipo cometió errores en el torneo internacional y espera que sea lección aprendida para no quedarse por fuera de la Liga: “Debemos corregir, no debemos estar nerviosos, no volver a jugar al pelotazo. Debemos aprovechar los momentos del partido porque en la Copa Libertadores no pasó y no pudimos liquidar los partidos”.

Dato:

Santa Fe nunca le ha ganado un partido como local a Alianza Petrolera jugando por Liga, los 4 partidos anteriores se saldaron con 3 empates y una victoria visitante.

