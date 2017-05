¡Ahora sí! Este sábado se definen los clasificados a las finales de Liga Águila

Antes del fin de semana hay 4 clasificados matemáticamente, 2 equipos con todo a favor para meterse y 2 que dependen de sí mismos para asegurar su paso a los 8 y otros 2 que sueñan con ganar y que se den otros resultados para estar en los cuartos de final. Muchos ingredientes para que los hinchas estén muy pendientes de seguir paso a paso la fecha 20 de la Liga Águila 1-2017 en vivo y que sobre las 8:00 pm se conozcan los 8 clubes que estarán en la instancia definitiva en busca de la estrella de mitad de año.

Se debe aclarar que solo habrá 4 partidos importantes para definir las posiciones y son los que se jugarán en la noche del sábado 27 de mayo en simultánea, los otros 6 no tienen mayor trascendencia y por esta razón se decidió repartirlos entre el jueves 25 y el lunes 29 de mayo. Sin embargo las últimas decisiones de Dimayor ante la violencia de las barras de América y Cali han generado que no toda la fecha tenga cubrimiento por tv.

De la fecha 20 de la Liga Águila 1-2017 en vivo se podrán ver 2 partidos por 2 el sábado:

Debido a las discutidas y polémicas medidas de la misma Dimayor para que no se transmitan los partidos de los equipos de Cali, después del mal comportamiento del pasado miércoles en el Pascual Guerrero, 2 partidos irán por televisión y los 2 2 ni siquiera tendrán cubrimiento por los medios de comunicación y solo al final del encuentro se podrán ver las acciones y goles.

Cali VS Millonarios (6:00 pm), sin televisión y a puerta cerrada en Palmaseca

El duelo definirá la clasificación definitiva del Deportivo Cali, ya que matemáticamente podría quedarse por fuera, y además será la oportunidad para que Millonarios se quede con uno de los 4 primeros lugares que lo sembrarán en el sorteo de cuartos de final para terminar en casa, para que esto no pase tendría que caer el club bogotano 3 por 0. Por esta razón el partido adquiere tanta importancia, sin embargo es uno de los que no tendrá presencia de los medios en el estadio.

En lo futbolístico, Héctor Cárdenas destacó que su equipo ha mejorado y la victoria por Copa Águila del clásico caleño del miércoles así lo refleja: “Se demuestra que Cali va en evolución. Poco a poco, el equipo se habitúa a sacar resultados”.

Por otra parte, Miguel Ángel Russo se mostró tranquilo por este último encuentro de los azules, sin embargo destacó que tendrá 3 bajas y es algo que no le gusta de cara a la solidez que busca para las finales: “Tenemos 3 jugadores afuera, de los que venían actuando y debemos decidir bien los remplazos. Sabemos que el Cali es un rival importante, con ganas y necesidad de terminar bien la ultima fecha, nosotros vamos a jugar concentrados”.

Santa Fe VS Alianza Petrolera (6:00 pm por RCN Televisión), la pelea por el último cupo

Los ‘cardenales’ llegan en el octavo puesto de la tabla y aventajan por un punto a su rival de turno, después de la eliminación en la Copa Conembol libertadores el gran objetivo para los de Gustavo Costas es defender el título de Liga obtenido en diciembre y si no quiere que el primer semestre sea un fracaso deberán ganar y así no depender de otros resultados.

El mismo entrenador santafereño sabe que su equipo cometió errores en el torneo internacional y espera que sea lección aprendida para no quedarse por fuera de la Liga: “Debemos corregir, no debemos estar nerviosos, no volver a jugar al pelotazo. Debemos aprovechar los momentos del partido porque en la Copa Libertadores no pasó y no pudimos liquidar los partidos”.

Bucaramanga VS América, (6:00 pm) solo con público local, sin televisión y un cupo en juego

Aunque pareciera que los ‘escarlatas están clasificados, un juego de resultados los dejaría por fuera y por eso la visita a los bumangueses es peligrosa ya que justamente son uno de los equipos que están aspirando a meterse a los 8 dependiendo de otros resultados.

Hernán Torres sabe que su equipo no puede dar ventajas y a pesar que la derrota del miércoles contra Cali no tenía muchas consecuencias porque estaba clasificado en la Copa Águila, sí ha sido crítico con lo mostrado por sus dirigidos: “No veo a mi equipo con chispa ni profundidad. No tuvo buena intención con la pelota”, esto deberá cambiarlo para enfrentar a los del ‘Pecoso’ Castro que en casa esperan celebrar y dar la sorpresa de la clasificación.

Rionegro Águilas VS Jaguares (6:00 pm por Win Sports), peligros visita de los monterianos

Y el último partido que importa es el que se jugará en Rionegro, aunque los locales no tienen nada para perder los visitantes deben sumar si no quieren quedarse por fuera de los 8. El empate y la derrota deja a Jaguares dependiendo de otros resultados, por eso el único objetivo es ganar.

El clásico paisa se podrá ver por televisión y será previo al sorteo:

En el cierre de la jornada del domingo se podrá ver el duelo de los paisas que llegan muy golpeados debido a las eliminaciones que sufrieron en Copa Conmebol Libertadores, pero el honor, el orgullo y los clásicos siempre hacen que sea un partido especial.

El local será Medellín, que llega de derrotar a River Plate en Argentina pero no se dio la derrota de Emelec y apenas se quedó con la consolación de meterse en la Copa Conmebol Sudamericana. Por los visitantes hay un ánimo mucho más bajo, ni siquiera pudieron meterse a la Copa Sudamericana debido a que la diferencia de gol los dejó como últimos del Grupo 1 de Libertadores y esperan levantar cabeza y seguir su record de imbatibilidad en Liga.

Los partidos que ni ponen ni quitan:

Estos son los 5 encuentros de equipos eliminados, que la Dimayor ha programado para que se vean por televisión cerrada y los registramos para que los interesados puedan ver completa la Fecha 20 de la Liga Águila 1-2017 en vivo: Patriotas VS Envigado (Jueves 7:45 pm por Win Sports), Tolima VS La Equidad (viernes 7:45 pm por Win Sports), Tigres VS Atlético Huila (domingo 3:15 pm por Win Sports), Pasto VS Junior (domingo 5:30 pm por Win Sports) y Cortuluá VS Once Caldas (lunes 5:30 pm por Win Sports).

