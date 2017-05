América visita al Bucaramanga; Con hinchas locales, sin prensa y con la clasificación en mente

Antes del fútbol del fin de semana hay 4 clasificados matemáticamente, 2 equipos con todo a favor para meterse, 2 que dependen de sí mismos para asegurar su paso a los 8 y otros 2 que sueñan con ganar y que se den otros resultados para estar en los cuartos de final. Muchos ingredientes para que los hinchas estén muy pendientes de seguir paso a paso la fecha 20 y que sobre las 8:00 pm se conozcan los 8 clubes que estarán en la instancia definitiva en busca de la estrella de mitad de año, aunque no se podrá ver el Bucaramanga VS América de Cali en vivo por Fecha 20, podrpa seguir el minuto a minuto acá.

Se debe aclarar que solo habrá 4 partidos importantes para definir las posiciones y son los que se jugarán en la noche del sábado 27 de mayo en simultánea, los otros 6 no tienen mayor trascendencia y por esta razón se decidió repartirlos entre el jueves 25 y el lunes 29 de mayo. Sin embargo las últimas decisiones de Dimayor ante la violencia de las barras de América y Cali han generado que no toda la fecha tenga cubrimiento por tv.

Bucaramanga VS América de Cali en vivo por Fecha 20

Sábado 27 de mayo a las 6:00 pm sin transmisión de TV

Aunque pareciera que los ‘escarlatas están clasificados, un juego de resultados los dejaría por fuera y por eso la visita a los bumangueses es peligrosa ya que justamente son uno de los equipos que están aspirando a meterse a los 8 dependiendo de otros resultados.

Hernán Torres sabe que su equipo no puede dar ventajas y a pesar que la derrota del miércoles contra Cali no tenía muchas consecuencias porque estaba clasificado en la Copa Águila, sí ha sido crítico con lo mostrado por sus dirigidos: “No veo a mi equipo con chispa ni profundidad. No tuvo buena intención con la pelota”, esto deberá cambiarlo para enfrentar a los del ‘Pecoso’ Castro que en casa esperan celebrar y dar la sorpresa de la clasificación.

Dato:

Aunque en los últimos años estos equipos se enfrentaron en el ascenso y en la Copa, nos tenemos que remontar hasta 2008 para recordar el último partido por primera división; en aquel año Bucaramanga ganó en su casa 3 por 0 a los americanos y en Cali se dio un empate 1 por 1.

