¡Rey sin copas ni corona! Nacional ganó pero ni siquiera le alcanzó para la Sudamericana

Se sabía que el partido en el Atanasio Girardot iba a ser muy diferente a los que en el pasado había disputado el club ‘verdolaga’ y así fue; la hinchada no asistió en masa, los goles no se celebraron con tanta efusividad y hasta Franco Armani se equivocó. El resultado del duelo Atlético Nacional VS Barcelona de Ecuador por Copa Conmebol Libertadores se vio afectado por lo que sucedió en Argentina entre Estudiantes de La Plata VS Botafogo, mientras los 2 equipos que jugaron en Medellín salieron tristes, los que jugaron en el sur del continente salieron celebrando.

Los paisas necesitaban ganar y esperar que los gauchos perdieran para poder acceder a las instancias finales de la Copa Sudamericana 2017, a pesar de la victoria de Nacional se dio la victoria de Estudiantes y el premio de consolación no quedó en los de Medellín. Mientras que Botafogo cayendo 1 por 0 con los argentinos quedó con el primer lugar del Grupo 1 debido a que Barcelona cayó por 2 goles.

Goles de Atlético Nacional VS Barcelona de Ecuador por Copa Conmebol Libertadores

El duelo se abrió con el error de Franco Armani y el tanto de Walter Ayoví quien a los 3 minutos silenció a la concurrencia del Atanasio Girardot y puso el primero. Sin embargo la respuesta de los dueños de casa llegó con jugadas muy particulares y accidentadas, así como la participación paisa en el torneo internacional: Dayro Moreno con un cobro de penal tranquilo y frío puso el empate a los 19, después un autogol de Xavier Arreaga a los 27 puso el 2 por 1 y al final Dario Aimar puso otro autogol a favor de Nacional y se configuró el 3 por 1.

Todo fue para los números, para las estadísticas y para la historia, pero nada más, el campeón de la Libertadores 2016 en este año se fue sin nada y con más pena que gloria.

Gol de Estudiantes de La Plata VS Botafogo por Copa Conmebol Libertadores

Con un solitario gol de Augusto Solari se dio la victoria de los argentinos en un partido que pocos ingredientes tuvo y que a los 25 minutos dejó definida la situación de esta zona en el torneo subcontinental.

Así se liquidó una historia triste para los ‘verdolagas’ después de haber alcanzado tanta gloria en 2016 siendo campeones de Libertadores y finalista de Sudamericana, el juego Atlético Nacional VS Barcelona de Ecuador por Copa Conmebol Libertadores es el último de los dirigidos por Reinaldo Rueda a nivel internacional en este año.

