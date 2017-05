Nairo va a la caza de Dumoulin en el remate del Giro de Italia 2017

Infortunadamente la polémica se apoderó del Giro centenario y ahora hay un ambiente diferente en el pelotón, aunque Tom Dumoulin (Sunweb) había esperado a Nairo Quintana (Movistar Team) después de la caída del pasado domingo, el martes se dio la dificultad estomacal del mismo Dumoulin y el pelotón no lo esperó y se redujo la ventaja. Aunque no se dieron acusaciones ni polémicas entre los corredores, sí quedó un ambiente enrarecido y para esta Etapa 17 del Giro de Italia 2017 se tendrá un poco de morbo por la actitud de los corredores mencionados sumando a Vincenzo Nibali (Bahréin-Merida) quien fue el responsable de emprender la fuga y el triunfador del día anterior.

Alejados de todas estas situaciones y hablando netamente de lo que viene en la carretera de este decimoséptimo día, habrá 3 premios de montaña, muchas ondulaciones y cambios en la altimetría, en un recorrido que promete tener emociones de principio a fin y en donde las estrategias de cada escuadra serán claves para la tabla del día y la general.

En vivo, Online: Etapa 17 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana buscando la ‘maglia rosa’

Miércoles 24 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

El inicio de la etapa será en Tirano y casi de inmediato los pedalistas se encontrarán el primer reto de montaña con una escalada de segunda categoría que terminará en el Aprica (1173 metros sobre el nivel del mar), después llegará un descenso leve y otro ascenso de segunda con una extensión mayor que llevará la competencia al Passo del Tonale (1883 metros sobre el nivel del mar) y un descenso prolongado y muy peligroso debido a la inclinación, todo esto ocurre antes de la mitad del trazado de 219 kilómetros.

La segunda mitad tiene un último premio de tercera hasta Giovo, desde ese momento todo será en ascenso pero con poca inclinación y la dificultad mayor será la cantidad de curvas y cambios en la dirección, al final del camino estará la meta ubicada en Canazei donde se espera que haya una llegada del grupo grande a menos que se dé una escapada o ataque que prospere en estos últimos kilómetros.

Así está la clasificación general antes de la Etapa 17 del Giro de Italia 2017:

La segunda casilla de Nairo y los pocos segundo que le lleva Dumoulin serán motivos de emociones hasta el día definitivo que será el domingo, mientras que los otros colombianos tienen sus posiciones así:

Winner Anacona (Movistar Team) es 27 a 45 minutos y 53 segundos; Sebastián Henao (Team Sky) está en la posición 50 con una diferencia de una hora 22 minutos y 24 segundos; Fernando Gaviria (Etixx Quick Step) mantiene el liderato de los puntos por sus 4 etapas ganadas y se ubica en la casilla 125 con una diferencia negativa de 2 horas, 55 minutos y 17 segundos; finalmente Daniel Martínez (Wilier Triestina) es 139 de la general a 3 horas, 04 minutos y 37 segundos.

