Cuadrado habló del futuro de James y la final de Champions League

Se debe decir que los grandes futbolistas colombianos de la temporada 2016/17 son ellos, los que quedaron campeones en sus ligas locales y quienes ahora esperan la gran final de la UEFA Champions League del próximo 3 de junio. Pero si se habla del presente y el futuro, la actualidad de los jugadores señalados es muy diferente, por esta razón en medio de una entrevista radial Juan Guillermo Cuadrado habló del futuro de James Rodríguez y su supuesta salida del Real Madrid además de la final que se viene en Cardiff.

En el noticiero de ‘La FM’ se dio la participación del extremo nacido en Necoclí y se tocaron muchos temas, sin embargo la final de la Champions League, la situación de James Rodríguez y el partido de estrellas que tendrá lugar en Medellín en el próximo mes de junio. Por esta razón queremos destacar las respuestas de Juan Guillermo sobre estas situaciones y que fueron afrontados con la tranquilidad y autenticidad que siempre ha mostrado el veloz jugador.

La final de la UEFA Champions League para Cuadrado:

“Sería algo muy bonito, aún falta un partido antes de la gran final de Champions, debemos prepararnos al máximo este tiempo para poder llegar al 100%. Esperamos que con la ayuda de Dios se pueda obtener”

“Un partido emocionante para jugar, frente a un gran club como lo s Real Madrid, qué más motivación? Espero ser participe de este gran partido y tener un buen premio”

Juan Guillermo Cuadrado habló del futuro de James Rodríguez:

“La verdad no sé qué es lo que pasa, si se va o no. La verdad no lo sé muy bien, a veces me da como pena preguntar pero seguramente debe tener la dirección de Dios y si toma esa decisión seguramente (Dios) lo va a tener ese lugar que le tiene deparado para él”

“Todos sabemos el gran jugador que es, lo que aporta a Real Madrid y Colombia, esperamos que con la ayuda de Dios sea la mejor decisión”

El partido de estrellas organizado por Juan Guillermo y que tendrá la participación de Paul Pogba:

“El 24 de junio en beneficio de la Fundación Juan Cuadrado, no solamente va a estar Pogba sino muchas figuras de nuestra selección y cuando les comenté estuvieron muy dispuestos a ayudar con los niños… Ya están a la vente las boletas en las taquillas de Cine Colombia y en la página de Primera Fila”

“Quería ir a Colombia, conocer, le gustaba la gente, mucha alegría siempre y en base a lo que él me dijo, le comenté que iba a hacer un partido en beneficio de nuestra fundación y de los niños… Me dijo que sí, de una”

Sin comprometerse, con el respeto de un amigo, pero entendiendo la situación complicada, Juan Guillermo Cuadrado habló del futuro de James Rodríguez en Real Madrid y dejó entender que lo importante es que juegue y sea protagonista, no tanto el equipo al que vaya.

