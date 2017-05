James habría rechazado el apoyo de Cristiano y Marcelo, pensaría salir de Real Madrid

Como ya se había expresado, la ‘novela’ del próximo mercado de fichajes no tiene a otro protagonista diferente que al ‘10’ del club blanco y la definición de su futuro. Pero ahora se suma un nuevo capítulo, uno que viene desde la prensa ibérica y en el cual se dice que James Rodríguez saldría de Real Madrid para el Chelsea a pesar de haber recibido el apoyo de referentes del equipo para que se quede.

Según el polémico y discutido programa ‘El Chringuito’, más exactamente por palabras de Eduardo Inda, tanto Cristiano Ronaldo como Marcelo habrían estado haciendo gestiones en la interna del club para que el colombiano se quede y habría sido el mismo James quien les expresó que no era necesario. Inda, quien supuestamente tiene comunicación interna con directivos del equipo blanco y que además es director de un medio partidario llamado ‘Diario Madridista’, dijo esto y además puso en duda que el destino fuera el Manchester United.

James le dijo no al apoyo de Cristiano y Marcelo:

“Ha habido presión de algunos jugadores para que se quede… Cristiano Ronaldo y Marcelo le han apoyado ante ciertos sectores del club para quedarse y él les dijo – mira no sigáis apoyándome porque va a venir otro a mi puesto y yo no quiero competir por la titularidad, quiero ser titular- Y en contra de lo que se está diciendo, el club que más opciones tiene para llevarse a James Rodríguez no es el Manchester United, que quiere a Silva (Bernardo) del Mónaco”

Pero además reveló el que sería el nuevo destino del zurdo colombiano para la próxima temporada, un viejo pretendiente con el cual podría darse un negocio en el caso de la llegada de Eden Hazard a ‘la casa blanca’.

James Rodríguez saldría de Real Madrid para el Chelsea

“El equipo que lo quiere es el Chelsea, es el equipo que en estos momentos tiene más próximo el fichaje de James Rodríguez… Manchester es una porquería de ciudad”

Esto seguirá por los próximos días; los rumores, las versiones encontradas, las especulaciones y conexiones con oros clubes. Todo mientras pasa la final de la Champions League frente al Juventus, y el tema actual es que James Rodríguez saldría de Real Madrid para el Chelsea y que ni siquiera por la intervención de sus compañeros se quedaría.

