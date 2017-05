El Giro centenario entra en su última semana, Nairo por todo o nada

La jornada de descanso sirve para que las escuadras repasen las últimas etapas, hablan de la estrategias de los próximos días, se tenga una para en la alta exigencia de la carretera y en medio de los trabajos en bicicleta se mentalicen para lo que vendrá. Ya pasado el descanso del lunes y antes de la etapa 16 del Giro de Italia 2017 se tiene un panorama favorable para que Tom Dumoulin (Sunweb) trabaje de cara a defender su primer lugar en la general, sin embargo los ascenso son el terreno favorito de Nairo Quintana (Movistar Team) y se espera que desde este martes demuestre que puede obtener su segundo título en la competencia.

Aunque el boyacense es el llamado a buscar la ‘maglia rosa’ en los próximos días siendo el mejor escalador del pelotón, antes de la contrarreloj del domingo, hay otros que tienen grandes posibilidades de meterse en la conversación y de dar un golpe de autoridad en esta lucha que pareciera solo de 2. Tanto Thibaut Pinot (FDJ) como Vincenzo Nibali (Bahréin-Merida) están a menos de 4 minutos del líder y sus características dan para pensar que tanto en los ascenso como en los descensos pueden sacar provecho de cara al remate.

En vivo, Online: Etapa 16 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Lunes 23 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

En este decimosexto día de actividades tendrá etapa reina; 2 premios de montaña de primera categoría y 1 por fuera de categoría que tendrá grandes a lo largo de los 222 kilómetros de recorrido que darán inicio en Rovetta y terminarán en Bormio. Aunque no terminará en escalada, se presume que el vertiginoso descenso del final sea la oportunidad para los favoritos en el objetivo de recuperar segundos respecto de Dumoulin y además se espera que las estrategias de las escuadras tengan como gran objetivo recortar tiempo para no dejar en bandeja y para la última etapa de Milán una victoria fácil para el holandés.

El inicio del día será en un leve descenso y poca altura, sin embargo poco a poco la carretera irá tomando una inclinación importante hasta llegar a los 84,5 kilómetros de recorrido y la cima del Passo del Mortirolo (a 1854 metros sobre el nivel del mar) será la primera prueba del día, después de un descenso importante llegará el premio de montaña por fuera de categoría que es la famosa escalada a Cima Coppi (a 2758 metros sobre el nivel del mar) donde los escaladores deben brillar y mostrar su potencia y resistencia en el pedaleo, posteriormente llegará un nuevo descenso que servirá como preparativo para la última escalada del día al Umbrail Pass (a 2502 metros sobre el nivel del mar) y al final el exigente y peligroso descenso de 20 kilómetros llevará a los competidores a la meta.

Así está la clasificación general antes de la Etapa 16 del Giro de Italia 2017:

A falta de 6 días la ventaja que tiene Dumoulin sobre Nairo es de 2 minutos y 41 segundos, no tan amplia para pensar que todo está definido pero no tan corta para pensar que será fácil la remontada del colombiano. Los otros 4 pedalistas del país que iniciaron el recorrido el pasado 5 de mayo aún están en el lote y cumpliendo con las expectativas de sus labores en sus respectivas escuadras:

Winner Anacona (Movistar Team) es 37 a 40 minutos y 25 segundos; Sebastián Henao (Team Sky) está en la posición 44 con una diferencia de 54 minutos y 35 segundos; Fernando Gaviria (Etixx Quick Step) mantiene el liderato de los puntos por sus 4 etapas ganadas y se ubica en la casilla 120 con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 14 segundos; finalmente Daniel Martínez (Wilier Triestina) es 170 de la general a 2 horas, 43 minutos y 32 segundos.

