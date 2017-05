Ajax vs Manchester United: un colombiano quiere amargar a Mourinho

La gran final de la Europa League. Aunque no tiene las luces de la Champions, estar en el partido decisivo siempre será un privilegio. Además, esta vez tendrá a dos históricos de siempre enfrentándose en el estadio Friends Arena, de Estocolmo. (El link de Ajax vs Manchester United EN VIVO ONLINE lo consigue más abajo)

Allí habrá presencia colombiana en el club de Ámsterdam. Davinson Sánchez, elegido el mejor jugador de la temporada por los fanáticos del Ajax, será titular en la 'Academia'. Se espera que en el banco de suplentes pueda estar el ex Deportivo Cali, Mateo Casierra.

En frente, un equipo de los más poderosos del mundo: Manchester United. Dirigidos por José Mourinho, los diablos rojos no lograron clasificar a la Champions el año anterior y por eso en esta edición disputaron un certamen que no juegan habitualmente.

Con el peso del favoritismo, el club de Manchester superó instancia por instancia, a veces con más angustia que solvencia, pero llegó a la final. Ahora, es el único camino que le queda para volver a Champions el próximo año.

En el equipo de Old Trafford, al que en sus ilustres vitrinas sólo falta un título, la Europa League, confían ciegamente en una victoria sobre los holandeses para salvar la que ha sido una decepcionante primera temporada de José Mourinho en el banquillo.

Pese a haber levantado la Copa de la Liga, su mal hacer en la Premier League -sexto- y en la Copa de Inglaterra (FA Cup) han hecho de un torneo que a comienzos de curso era visto como una mera distracción en el objetivo primordial de la campaña.

Ajax vs Manchester United EN VIVO ONLINE

Día: 24 de mayo

Hora: 1:45pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal RCN (Haga clic acá para ver la señal online)

De coronarse campeón, el United no sólo elevaría a cinco el número de representantes de la liga inglesa en la Champions el año que viene -Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City y Liverpool-, sino que levantaría su primer título europeo desde el año 2008 y completaría su glorioso palmarés de triunfos internacionales.

El encuentro, sin embargo, estará marcado por el atentado terrorista del lunes por la noche después de un concierto de la estrella pop estadounidense Ariana Grande en el estadio Manchester Arena, que dejó 22 muertos y 59 heridos.

“Estamos tremendamente tristes por el suceso trágico de ayer por la noche. No podemos dejar de pensar en ello y nuestros pensamientos nuestro amor está con las víctimas y sus familias”, aseguró Mourinho.

Por su parte, el joven Ajax regresa a una final europea el día en que se cumplirán veintidós años de su último triunfo continental, la victoria por 1-0 en Liga de Campeones contra el Milán, gracias a un gol de Patrick Kluivert, cuyo hijo Justin, delantero como su padre, estará en el banquillo “ajacied” en el Friends Arena.

Desde su caída un año más tarde en la misma competición frente al Juventus en la tanda de penaltis, el Ajax no había estado presente en una final europea, a la que llega después de una temporada que empezó con dudas y ha acabado en clara trayectoria ascendente.

Peter Bosz -con pasado como jugador y técnico en el Feyenoord, el máximo rival, y que llegó este verano procedente del Maccabi Tel Aviv- ha superado el golpe que supuso la eliminación en la última ronda previa de la Liga de Campeones frente al Rostov para construir un equipo con mucho futuro y clara vocación ofensiva.

Pese a perder el título de liga frente a un Feyenoord que ha dominado el torneo holandés desde el inicio, el Ajax llega avalado por una sobresaliente trayectoria en la Liga Europa, donde ha firmado grandes actuaciones, sobre todo en su campo.

No sería la primera vez en la que un colombiano amargue en una final a José Mourinho. En 2013, Radamel Falcao disputó la final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, en contra del Real Madrid que dirigía Mou.

En el mismísimo Santiago Bernabéu, los colchoneros se quedaron con el título, con protagonismo del colombiano, que le puso una asistencia a Diego Costa para uno de los goles del ‘Aleti’ aquella noche.