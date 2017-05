“Puedo ganar el Giro”, el mensaje de Nairo a Dumoulin, previo al regreso

Nairo Quintana (Movistar) tratará de superar los 2:41 minutos de retraso respecto al líder del Giro, el holandés Tom Dumoulin, en la decisiva semana que se avecina con los grandes puertos y la crono de la última jornada y se mostró convencido en la jornada de descanso de que “se puede ganar la maglia rosa”.

“Hemos estado en estas situaciones ya varias veces; unas nos han salido bien y otras no, pero siempre damos lo máximo para conseguirlo. Tenemos por delante cinco días en teoría favorables para nosotros. El líder está bien, pero no sabemos cómo puede reaccionar ante este recorrido”.

El líder del Movistar se muestra confiado en sus fuerzas y en el equipo.

“Por nuestra parte tenemos un gran conjunto y confió en todos mis compañeros para luchar por el triunfo. Estamos convencidos de que podemos hacerlo. Es verdad que normalmente siempre estoy muy bien en la tercera semana. Espero que la caída de ayer no me lastre porque estaba en un gran estado físico. En teoría, se me tiene que dar bien esta tercera semana”.