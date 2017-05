Comentario ofensivo en transmisión de Nacional VS Cali genera polémica

Aunque era el clásico de la fecha y se definían muchas cosas, parece que lo que ocurrió antes se ha robado la atención y ha sido el tema central de conversaciones en las redes. Supuestamente un insulto en la transmisión de Nacional VS Cali de RCN

Televisión fue dicho por uno de los integrantes del equipo de trabajo que cubría el encuentro y debido a la gravedad de lo dicho se ha tomado muy mal entre la audiencia.

Aunque el video es grabado con un celular y no se escucha con claridad lo que están hablando, debido a que estos comentarios se dijeron en medio de una pausa de comerciales que tenía la señal por televisión, es clara la crítica a Atlético Nacional y además se da un juicio muy fuerte en contra del equipo paisa que estaba a punto de protagonizar su encuentro de la jornada 19.

Esta es la conversación que ha generado tanta polémica entre los hinchas ‘verdolagas’ entre quienes han visto el video y entre los tuiteros que aprovechan este tipo de episodios para generar polémica.

“Esa hijue%&@ entrada es una mie*&Ç ¿Cómo hace uno?”

“Vea eso, no fue la gente al estadio… Están muy agrandados los de Nacional ‘Richi’, no le sirve sino la Copa Libertadores ya, eso no es así… Por eso necesitamos que pierdan hasta el cu+#”