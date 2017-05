Emocionado, alocado y tierno, así se vio a Cuadrado por el título de Liga con Juventus

acostumbrado lo que es gritar ‘campeón’ y lo ha hecho por lo alto y entre los mejores. Esta celebración de Juan Guillermo Cuadrado por el título de Juventus es la sexta de su carrera su se suman las 2 consagraciones con Chelsea y las anteriores 4 con ‘la Juve’ en Italia.

A pesar de no haber ganado ningún título en competiciones internacionales estas 3 ligas y 3 copas locales demuestran que es uno de los jugadores colombianos más destacados de los últimos años y además el próximo 3 de mayo tiene la posibilidad de ganar la Champions League en la difícil final de Cardiff frente al Real Madrid, en caso de ganarla sería una temporada perfecta para el extremo derecho que se dio a conocer con el Medellín.

El título llegó para los de Turín con una fecha de anticipación después de haber derrotado 3 por 0 al Crotone con goles de Mario Mandzukic, Paulo Dybala y Alex Sandro, en la primera anotación la asistencia fue del jugador del seleccionado colombiano, y desde ese momento se encendió la fieSta en el Juventus Stadium.

Pero en especial para Juan Guillermo la celebración tuvo varios momentos, una mucho más formal y tradicional, otra en la que se le vio enloquecido con su entrenador y otra que se robó los aplausos y hasta las lágrimas de los espectadores por el gran detalle de tener a su pequeña hija, Lucía.

Juventus win their 6th league title in a row. Cuadrado jumps on Allegri and showers him with shaving cream. pic.twitter.com/eXsyTPwVWB

— LuisMiguelEchegaray (@lmechegaray) May 21, 2017