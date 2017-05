Junior jugará su último partido de Liga en casa este domingo contra Tolima

Después del partido adelantado que jugaron América y Santa Fe el pasado 27 de abril, quedan pendientes 9 encuentros para la Fecha 19 de la Liga Águila 1-2017 y en gran medida se pueden definir los cupos de los protagonistas de la liguilla final. Aunque no todos los partidos tienen importancia, los puntos en disputa también suman para la Tabla de Reclasificación y para el descenso, así que nadie dará nada por perdido. Por televisión cerrada se podrá ver el Atlético Junior VS Deportes Tolima en vivo por Fecha 19.

En aquel encuentro que se adelantó los santafereños obtuvieron una victoria 1 por 0 sobre los americanos en Cali y por esta razón la ubicación de estos equipos en la tabla se verá muy perjudicada al final de los partidos y para el último partido deberán jugar sí o sí a clasificar.

Atlético Junior VS Deportes Tolima en vivo por Fecha 19 de Liga Águila

Domingo 20 de mayo a las 7:30 pm por Win Sports

Otro partido que no reviste mayor importancia, sin embargo la historia y las hinchadas de los 2 equipos obligan a que terminen la participación en este todos contra todos con honor y puntos.

Julio Comesaña (DT Junior):

“Las epidemias se trasladan, esto no tiene muchas explicaciones, pero es así. Pero para que no tengan ninguna duda de nada están jugando todos los jugadores, después habrá que tomar una decisión, no quiere decir que son malos jugadores, quizás aquí no les va bien y en otros lugares sí. Más que eso no puedo hacer”

Atlético Junior VS Deportes Tolima en vivo por Fecha 19 de Liga:

La última victoria de los pijaos en una visita a Barranquilla fue en la Copa Sudamericana 2015 cuando se impuso 2 por 0 y dejó por fuera de la competencia al ‘tiburón’. Después de eso se han disputado 2 partidos por Liga con victorias locales y uno por Copa que terminó empatado y se dio la victoria de los ‘rojiblancos’ por penales.

