Turno para Nairo, el sábado la montaña del Giro puede favorecer al boyacense

En los últimos días el protagonismo ha sido para los embaladores y entre ellos el colombiano Fernando Gaviria (Etixx-Quick Step) fue el principal debido a sus victorias en espectaculares remates de etapa. Esto había beneficiado a Tom Dumoulin (Sunweb) en su posición de líder de la general después de la gran contrarreloj que concluyó, sin embargo en la etapa 14 del Giro de Italia 2017 vuelve la montaña y allí podrá estar en riesgo su ‘maglia rosa’ y su amplia ventaja.

Nairo Quintana (Movistar Team), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) y Thibaut Pinot (FDJ) son los principales candidatos a descontar tiempo y además Vincenzo Nibali (Bahréin-Merida) no quiere abandonar la ilusión de defender su título y puede unirse a ese grupo que está a menos de 3 minutos del veloz Dumoulin.

En vivo, Online: Etapa 14 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Sábado 20 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Así será el recorrido del día 14

Los 131 kilómetros entre Castellania y el Santuario de Oropa empezarán con un leve descenso en los primeros 6 kilómetros de recorrido, después habrá un recorrido de ondulaciones muy leves y que se mantendrán hasta los 103 kiloómetros, en ese punto empezará el ascenso extenso y exigente. Por casi 30 kilómetros la subida a Oropa tendrá la prueba de subir desde los 204 metros sobre el nivel del mar hasta los 1142 metros sobre el nivel del mar, una llegada a meta en ascenso y en la cual los ataques de los especialistas en la montaña y favoritos para el título pueden aparecer y repetirse una y otra vez.

Así está la clasificación general en la etapa 14 del Giro de Italia 2017 con Nairo como escolta de Dumoulin:

Los otros 4 colombianos mantienen su rendimiento respecto de los días anteriores y mantienen su distancia en tiempo comparando con el actual dueño de la ‘maglia rosa’; Winner Anacona (Movistar Team) es 35 a 29 minutos y 37 segundos, Sebastián Henao (Team Sky) es 60 a 50 minutos y 51 segundos, Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) es 121 a una hora, 36 minutos y 18 segundos y Daniel Martínez (Wilier Triestina) es 178 con una diferencia de 2 horas, 13 minutos y 34 segundos.

