Viernes de terreno llano en el Giro; Nueva posibilid de Gaviria, Nairo deberá mantener el paso

El duodécimo día dejó una victoria más para Fernando Gaviria (Etixx-Quick Step), tercera para él en este Giro centenario, y aumentó la diferencia en los puntos para seguir con la camiseta violeta y es un escenario que se puede repetir en la etapa 13 del Giro de Italia 2017 por las características del recorrido.

En la lucha por la ‘maglia rosa’ y el comando en la general no hay grandes cambios y se espera que este viernes se mantenga la situación; que Tom Doumolin (Sunweb) continúe como líder mientras que Nairo Quintana (Movistar Team), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) y Thibaut Pinot (FDJ) sigan a menos de 3 minutos. Pero ya el sábado y domingo se pueden venir grandes cambios con la alta montaña y las llegadas en alto que podrán modificar y dar emoción antes del segundo día de descanso de la competencia programado para el lunes 22 de mayo.

En vivo, Online: Etapa 13 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Viernes 19 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

¿Cómo será el recorrido del día 13?

Con 167 kilómetros entre Reggio Emilia y Tortona, prácticamente no habrá cambios en la planimetría, es una etapa de lo que puede llamarse transición debido a que es complicado que hayan oportunidades para que se parta el pelotón y los ataques estarán más que controlados ya que tampoco hay grandes curvas o cambios de dirección para que algunos arriesgados apuesten a irse delante del grupo.

Siendo uno de los recorridos más cortos tampoco da lugar a que los segundos que se puedan sacar sean significativos en el remate, pero por la misma razón los especialistas en el remate y los sprints tendrán grandes opciones y Fernando Gaviria podría llegar a su cuarta victoria en este Giro 2017.

Así está la clasificación general en la etapa 13 del Giro de Italia 2017 con Nairo como escolta de Dumoulin:

Los otros 4 colombianos mantienen su rendimiento respecto de los días anteriores y mantienen su distancia en tiempo comparando con el actual dueño de la ‘maglia rosa’; Winner Anacona (Movistar Team) es 33 a 26 minutos y 28 segundos, Sebastián Henao (Team Sky) es 61 a 49 minutos y 45 segundos, Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) es 123 a una hora, 36 minutos y 28 segundos y Daniel Martínez (Wilier Triestina) es 173 con una diferencia de 2 horas, 6 minutos y 7 segundos.

>>Más actualidad del deporte colombiano en PUBLISPORT<<