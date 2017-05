'El Rey de Copas' abdicó, Nacional perdió con Botafogo y quedó por fuera de la Libertadores

El estadio Niltón Santos de Río de Janieor recibió el partido más importante del jueves en el torneo subcontinental, aunque Reinaldo Rueda había expresado que el envión anímico obtenido en los últimos juegos iba a ser clave para el triunfo necesario, no se logró tal y la eliminación llegó. Con un solitario gol de Botafogo VS Atlético Nacional se acabó el sueño de seguir en camino defendiendo el título obtenido en la edición 2016 con tantos méritos.

El partido fue intenso, disputado y tuvo llegadas en los dos arcos, Roberto Fernández por los locales y Franco Armani por la visita fueron protagonistas para evitar que sus resistencias cayeran y el primer tiempo se cerró con un 0 por 0 que dejaba tranquilos a los ‘cariocas’ pero muy preocupados y angustiados a los ‘verdolagas’.

Para el complemento Nacional salió a imponer su fútbol y su estilo, sin embargo el tanto de Rodrigo Pimpao a los 51 fue un golpe del cual el actual campeón no se pudo recuperar. Los 40 minutos restantes fueron de angustia, afán y muchas ganas para los paisas, pero poca claridad y falta de argumentos para atacar. Botafogo le dio manejo y en un par de oportunidades pudo haber marcado el segundo, pero entre el mismo Armani y la falta de contundencia hicieron que la agonía se prolongara.

El pitazo final desencadenó la alegría en Río de Janeiro y dejó una amargura inmesa para aquel equipo que en 2016 cabalgó por el continente y que desde el Mundial de Clubes del mes de diciembre quedó muy mermado y las incorporaciones no ayudaron a recuperar la solidez.

Pimpão has scored some important goals this Libertadores. Atletico Nacional heading out as it stands. pic.twitter.com/G0mu3I6hRX

— Escojar (@Escojar) May 19, 2017