Nairo debe empezar a recuperar lo perdido en la contrarreloj

Este marte se correrá una nueva etapa del Giro centenario y se superara la mitad de la competencia, de las 21 etapas ya se han corrido 10 y la ‘maglia rosa’ ya ha tenido 6 diferentes dueños, el último en enfundársela fue Tom Dumoulin (Sunweb), quien con una contrarreloj individual magnífica logró despojar a Nairo Quintana (Movistar Team) del primer lugar y le sacó 2 minutos y 23 segundos en la general. Pero el panorama vuelva a cambiar para esta etapa 11 del Giro de Italia 2017, la media montaña vuelve y allí deben empezar a atacar los favoritos para descontar esta diferencia que hoy en día tiene al holandés muy por encima de lo esperado.

La salida de la competencia en este undécimo día será en Firenze, en 85 metros sobre el nivel del mar, y a los pocos metros de haber iniciado el recorrido llegará el primer ascenso de segunda categoría y que llevará a los competidores a la cima del Passo della Consuma sobre los 1060 metros, llegará un descenso que será la preparación de otra escalada de tercera categoría que llegará a los 1925 metros sobre el nivel del mar y un pronunciado descenso en el medio del trazado.

Ya en la segunda mitad volverá a tener un par de escaladas aunque estás con menor inclinación; la primera será un premio de tercera categoría para llevar a los ciclistas a los 770 metros sobre el nivel del mar y a 26 kilómetros de la meta será el punto más alto en el tope del Monte Fumaiolo en una altura de 1374 metros sobre el nivel del ma para un remate con un empinado descenso y una llegada en territorio plano.

En vivo, Online: Etapa 11 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana

Miércoles 17 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Será un día para que de nuevo se vea el trabajo de las escuadras, sobre todo las que tienen corredores en el tope de la clasificación y que buscarán empezar a sacarle ventaja al veloz Dumoulin, los escuderos deberán controlar las fugas, desgastar a los rivales y dejar el terreno listo para que Nairo, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Thibaut Pinot (FDJ), Vincenzo Nibali (Bahréin-Merida) y Bob Jungles (Quick-Step Floors) puedan descontar tiempo desde ahora.

Así está la general previo a la etapa 11 del Giro de Italia 2017

Mientras el boyacense es segundo los otros 4 colombianos mantienen sus posiciones respecto de los días anteriores, pero pierden más tiempo respecto del dueño de la ‘maglia rosa’; Winner Anacona (Movistar Team) es 35 a 24 minutos 52 segundos, Sebastián Henao (Team Sky) es 62 a 40 minutos y 20 segundos, Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) es 118 a una hora, 12 minutos y 23 segundos y Daniel Martínez (Wilier Triestina) es 171 con una diferencia de una hora, 34 minutos y 30 segundos.

