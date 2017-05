Santa Fe tiene más vida que nunca en Libertadores; Ganó en Perú y recibió ayuda 'Santa' en La Paz

Mientras que en Perú se jugaba el partido Sporting Cristal VS Santa Fe por Copa Conmebol Libertadores, en Bolivia se vivía el duelo The Strongets VS Santos en partidos válidos por la jornada 5 del Grupo 2 de esta importante competencia y que poco a poco se acerca a su final. Aunque con diferentes intereses y de diferentes formas, los 4 equipos peleaban por algo y la intensidad de los encuentros lo reflejó desde el minuto 1 hasta la adición.

Aunque en la capital boliviana se enfrentaban los 2 líderes de la zona, era en Lima donde se vivía mayor tensión y urgencia por el resultado; mientras los dueños de casa aspiraban a ganar para llegar a la tercera casilla y por lo menos acceder al cupo de consuelo a la Conmebol Sudamericana, los bogotanos debían ganar por una buena diferencia de goles y esperar que The Strogest no sumara una victoria contra Santos para así llegar con opciones reales de clasificar a los octavos de final a la última jornada.

Primer tiempo de golazo, incertidumbre y poco control

No hubo un dominador absoluto en los primeros minutos del partido, tampoco se vieron jugadas claras de gol en ninguna de las 2 áreas y apenas los remates de media distancia de los santafereños pudieron incomodar al portero Mauricio Viana. La limitación en la generación de juego fue evidente y el balón se quedaba la mayor parte del tiempo en el medio campo.

Ante este tipo de partidos complicados y difíciles, la pelota quieta y las individualidades son claves y en estas se desequilibró el partido a favor de ‘los cardenales’ un tiro libre cobrado por Johan Arango a los 20 minutos sorprendió a todos los rivales y abrió el marcador con una espectacularidad que poco se había visto en el juego.

El gol pareció un accidente en este primer tiempo que siguió en la misma tónica, muchas imprecisiones, mucho juego en el medio y apenas un poco más de control de balón para Sporting Cristal, más por la tranquilidad que tenía Santa Fe con el marcador a favor que por méritos de los incas. Solo al final del periodo inicial y por una desatención en la defensa roja, el arco de Leandro Castellanos corrió riesgo y por poco se da el empate antes del final del primer tiempo.

Segundo tiempo de tensión, sufrimiento y celebración

En el juego poco cambió para el segundo tiempo, siguió la misma actitud de los locales por buscar por lo menos el empate, mientras que Santa Fe jugó a manejar la necesidad del rival y dándole manejo al tiempo estuvo apelando a los contraataques rápidos para poder encontrar un segundo gol que le diera tranquilidad y calma para llegar a la última fecha con la posibilidad de meterse en la siguiente instancia.

En algunos momentos Sporting Cristal logró acercarse con peligro a la portería de Leandro Castellanos, pero mostró la misma irregularidad y falta de contundencia que se le vio en Bogotá y además los nervios y la angustia se convirtieron en otro aspecto en contra de los incas que con la caída también resignaban la posibilidad de, por lo menos, meterse en las instancias finales la Copa Conmebol Sudamericana. Gustavo Costas apeló al banco para darle manejo al partido y además apostar a buscar esos goles que le dieran una mejor opción en la diferencia frente a The Strongest y lo consiguió al final del partido y explotó la alegría cardenal.

En el segundo minuto de adición, después de una falla defensiva increíble de los incas fue Anderson Plata quien anotó el segundo gol de los colombianos, con libertad recibió el balón en la parte frontal del área, encaró al arquero Viana y definió de la mejor forma para dejar el 2 por 0 definitivo.

Video: Goles del partido Sporting Cristal VS Santa Fe por Copa Conmebol Libertadores

Pero no solo fue la victoria 2 por 0 la que dio gran opción de clasificar para los santafereños, también el empate 1 por 1 de Santos frente a The Strongest en La Paz deja para la última jornada la definición de este Grupo 2 y ahora está en manos de los bogotanos sacar un triunfo en El Campín y meterse a los octavos de final, algo que antes del juego se veía mucho más lejano.

Video: Goles del juego The Strongest VS Santos por Copa Conmebol Libertadores

Johan Arango (Jugador de Santa Fe):

“Nos tocó defendernos mucho, pero así lo planteó el profe y nosotros sacamos la casta” “En pasajes del partido administramos la pelota, pero el rival tenía jugadores en el medio campo que podían atacar y por fortuna logramos mantener la ventaja”

Datos posteriores al partido Sporting Cristal VS Santa Fe por Copa Conmebol Libertadores:

El partido entre Santa Fe y The Strongest será el próximo martes 23 de mayo a las 7:45 pm (Hora de Colombia) y a la misma hora se jugará en Brasil el duelo entre Santos y Sporting Cristal.

Cualquier victoria clasificará a los de Gustavo Costas a los octavos de final, mientras que el empate dejaría a los bogotanos por fuera debido a la diferencia de gol.

Johan Arango es el goleador del club ‘cardenal’ en esta Libertadores con 3 goles, Jonathan Gómez tiene 2 y tanto Baldomero Perlaza como Anderson Plata tienen una anotación en su registro.

