Marcelo no quiere que James se vaya y lo dijo de frente

El futuro del ‘10’ colombiano no se ha definido, aunque se da por hecho que saldrá rumbo al Manchester United, no hay nada oficial y parece que en la interna del grupo no quieren que salga. Por lo menos así se dejó entender al final del encuentro contra el Celta de Vigo y fue uno de los referentes los que habló, Marcelo no quiere que James Rodríguez se vaya y lo dijo cuando le preguntaron sobre este tema.

La amistad que ha formado Rodríguez con varios elementos del plantel actual del equipo español es evidente; Cristiano, Keylor y Marcelo son sus grandes amigos y por eso el lateral brasileño parece haber expresado la voluntad del grupo.

Marcelo no quiere que James Rodríguez se vaya y lo dijo así:

Cuando se le cuestionó al jugador por la supuesta despedida de James ocurrida el pasado fin de semana, se dio la siguiente declaración.

“Yo no lo he visto como una despedida. James es un grandísimo amigo mío, me encanta jugar con él y yo personalmente no quiero que se vaya del Real Madrid”

Hay que tener en cuenta que negocios son negocios y en el mercado de fichajes de verano se puede confirmar este negocio a otro club y la voluntad de los jugadores queda en segundo plano ante los intereses de los equipos. Pero es cierto que Marcelo no quiere que James Rodríguez se vaya y hay muchos hinchas que también han expresado lo mismo.

¿Qué definirá Florentino Pérez, Jorge Mendes y el mismo James?

