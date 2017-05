Un Mundial Juvenil sin figuras: Los cracks sub 20 que no estarán en Corea Del Sur

El Mundial Juvenil sub 20 siempre capta la atención del planeta fútbol. Cracks de la historia como Diego Maradona, Rui Costa y Davor Suker supieron brillar en otrora.

Más cerca en el tiempo, cracks como Juan Román Riquelme, Dani Alves, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Falcao, James Rodríguez, Antoine Griezmann, Paul Pogba y muchos más, hicieron de esta competencia una clásico cada dos años.

Sin embargo, la edición que empezará el 20 de mayo parece ser la más descolorida de los últimos tiempos, sino es la más ramplona de la historia. La FIFA tomó una determinación polémica, adelantando un mes el inicio del certamen para no competir con la Copa Confederaciones que se celebrará en Rusia desde el 17 de junio.

Esta medida atentó directamente contra el campeonato juvenil. Contrario a lo que pensó el máximo ente del fútbol mundial, los equipos europeos no vieron con buenos ojos la decisión y decidieron negar a las figuras que engalanarían el torneo que se disputará en Corea Del Sur.

A parte de los jugadores que no lograron la clasificación porque sus selecciones no adquirieron el tiquete, como es el caso de Brasil que podía contar con Gabriel Jesús, otras figuras de renombre mundial no estarán en un torneo que pinta para opaco. Estos son las ausencias más resonantes.

Kai Havertz (17 años, Alemania)

Este chico perteneciente al Bayer Leverkusen se transformó en el jugador más joven en debutar en la Bundesliga. Con su gran habilidad, se hizo con un lugar en el equipo titular del equipo rojinegro. Leverkusen no lo cedió, porque el club se estaba disputando el descenso.

Ezequiel Barco (18 años, Argentina)

El habilidoso extremo de Independiente de Avellaneda hizo parte de las 50 promesas del fútbol mundial y su nivel en la titular del ‘Rojo’ lo demuestra. Sin embargo, su club no le permitió ir a Corea Del Sur, provocando un enfrentamiento público con la Asociación del Fútbol Argentino.

Christian Pulisic (18 años, Estados Unidos)

Este futbolista de ascendencia europea y perteneciente al Borussia Dortmund, ya hace parte del primer equipo de la selección norteamericana, por lo que los directivos consideraron que no debía ir al torneo. Ni siquiera hicieron el intento por pedirle permiso a los alemanes de que lo dejaran ir.

Kylian Mbappé (18 años, Francia)

Qué decir del compañero de Falcao en el Mónaco campeón. El joven sensación del fútbol europeo está cotizado en 100 millones de euros y era la figura a exhibir en Corea Del Sur. Pero, ante la gran temporada del equipo monegasco, el club no dejó que se marchara a jugar el Mundial, para luchar en semifinales de Champions y ganar la Ligue 1.

Ousmane Dembélé (20 años, Francia)

Al igual que Mbappé, el extremo del Borussia Dortmund se encuentra en la élite del fútbol mundial y eso fue motivo suficiente para no convocarlo. El entrenador Ludovic Batelli, en convenio con el seleccionador mayor, Didier Deschamps, decidieron que el atacante ya estaba para jugar con la selección absoluta y no con la juvenil.

Tom Davies (18 años, Inglaterra)

Este volante se ha hecho con un lugar en el poderoso Everton de la Premier League. Sin embargo, el equipo de Liverpool no lo cedió al considerar de menor rango su participación en el Mundial.

Gianluigi Donnarumma (18 años, Italia)

El portero del Milan es el sucesor de Gigi Buffon en la escuadra azzurra, sin duda alguna. No obstante, los italianos prefirieron que no vaya a Corea Del Sur, en parte porque la Serie A culmina a fines de mayo y en parte porque ya integra la selección mayor.

Federico Chiesa (19 años, Italia)

Hijo del histórico Enrico Chiesa, este delantero de la Fiorentina era uno de los más emocionados con la participación italiana en el Mundial. Incluso, aseguró que iban a tierras asiáticas a ganar el campeonato. Pero, a último momento, Fiorentina se negó a cederlo e Italia se vio muy diezmada.

Renato Sanches (19 años, Portugal)

Este futbolista descrestó al mundo entero en la Euro 2016 con la campeona, razón por la que el Bayern pagó 35 millones por su fichaje. La razón por la que Renato no a a Corea Del Sur es más que entendible: disputará la Copa Confederaciones.

Ismaila Sarr (19 años, Senegal)

La perla del África ya es titular en el Metz francés, jugando como extremo por derecha. No obstante, ante el riesgo del descenso, el equipo galo no cedió al jugador.