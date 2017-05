La contrarreloj pone en riesgo el liderato de Nairo en el Giro 2017

La escalada al Blockhaus demostró que Nairo Quintana (Movistar Team) va por el título del Giro de Italia en esta edición centenaria y asumir con sobrados méritos el papel de favorito en el lote. Pero este martes en la etapa 10 del Giro de Italia 2017 cambiarán las condiciones y será el turno para ver cómo se defiende el boyacense en la lucha contra el reloj y frente a los especialistas.

La cita será en el pueblo de Foligno, lejos de las empinadas montañas y de los complicados vientos costeros, la zona central del territorio italiano recibirá a los 189 pedalistas que aún quedan en competencia y la gran emoción estará cuando salgan los que integran el Top 10 de la general. Los 39,8 kilómetros de recorrido no tendrán cambios en la planimetría, será una contrarreloj individual típica y la llegada a Montefalco puede tener un nuevo dueño de la camiseta de líder.

En vivo, Online: Etapa 10 del Giro de Italia 2017, contrarreloj individual

Martes 16 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

El punto de inicio será en 234 metros sobre el nivel del mar y durante los casi 40 kilómetros se tendrán un par de ondulaciones que harán que los corredores asciendan un poco, pero que no se pueden considerar grandes dificultades o cambios considerables para creer que los escaladores puedan sacar diferencia.

Los favoritos para el día son justamente los que persiguen a Quintana en la general; Thibau Pinot (FDJ) y Tom Dumoulin (Sunweb), este último se ha llevado todos los reconocimientos de los expertos y de los mismos ciclistas que lo dan como un posible líder al final del día ya que sus características, la potencia en este tipo de etapas y la buena ubicación en la que llega puede dejarlo con ventaja sobre los favoritos y poco se atreven a pronosticar el tiempo que pueda sacar el holandés.

Además se debe tener cuidado con el local Vincenzo Nibali (Bahréin-Merida) quien no ha tenido un inicio de competencia con puntos altos, pero conoce perfectamente el terreno, no se exigió al máximo el pasado domingo en la montaña y además buscará mantener el título que obtuvo el año anterior.

Así está la general previo a la etapa 10 del Giro de Italia 2017

